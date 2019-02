<span style='text-decoration: underline;'>Pour lutter contre la Harga </span>:<br><span style='color:red;'>La commune d’Oran veut créer des micro-entreprises</span>

L’émigration clandestine est devenue un phénomène alarmant en Algérie. Et la mort tragique des jeunes a fait réagir les autorités qui se sont mobilisés pour étudier et analyser la situation pour trouver des solutions durables à ce phénomène qui endeuille beaucoup de familles algériennes.

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales a organisé en janvier dernier, un forum national sur El-Harga. Le wali d’Oran, mouloud cherifi, et le maire d’Oran, Noureddine boukhatem, ont pris part à cet événement. Le maire d’Oran et dans le cadre de ce forum, veut passer à l’action pour faire face aux problèmes qui concernent surtout les jeunes issus des quartiers défavorisés. « Ce sont nos frères et nos enfants » dira t’il. Interrogé sur les mesures qui seront entreprises à travers les quartiers d’Oran, Noureddine boukhatem nous a affirmé que des micros entreprises regroupant des jeunes issus des quartiers, seront créés dans le cadre de l’Angem et de l’Ansej. Des conventions seront signées par la suite avec ces entreprises pour assurer l’entretien des façades des immeubles communaux. Ces micro-entreprises sont la meilleure solution, selon le maire, pour assurer un meilleur cadre de vie à ces jeunes et une meilleure insertion dans le tissu social. Le maire d’Oran a appelé également au développement des activités sportives à travers 50 stades de proximité, ainsi que 11 centres culturels gérés par la commune. Notons que des spécialistes, responsables locaux et jeunes promoteurs ont convenu à Alger, qu’une réelle insertion socio-économique des jeunes, couplée à une meilleure écoute de leurs attentes et une décentralisation de la prise de décision économique, devraient être au centre des efforts visant à freiner le phénomène de l’émigration clandestine par la mer (harga). Les participants à un atelier dédié à l’insertion socio-économique des jeunes», tenu à l’occasion du Forum national sur le phénomène des «harraga», organisé durant deux jours par le ministère de l’Intérieur sous le thème «l’avenir de nos jeunes, une responsabilité partagée», ont tenté de décortiquer ce phénomène complexe qui a donné lieu au départ du pays, de centaines de jeunes dont beaucoup périssent en mer.

L’accent a été, ainsi, mis sur les dispositifs d’emplois des jeunes (Ansej, Cnac, Angem et Anem) qui, en dépit des progrès réalisés, souffrent de plusieurs insuffisances et n’arrivent pas à créer de l’emploi durable, selon eux. Une ancienne de l’Administration a ainsi appelé à refonder carrément ces dispositifs. «Ce sont des dispositifs d’attente, budgétisés par l’Etat et non pas de dispositifs économiques. Il faut les refonder pour leur donner un sens économique», a-t-elle argué.

Fethi Mohamed