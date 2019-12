<span style='text-decoration: underline;'>Tebboune nomme son porte-parole et reçoit un ancien chef du gouvernement </span>:<br><span style='color:red;'>La communication et le dialogue : les deux priorités du président</span>

Tebboune nomme son porte-parole et reçoit un ancien chef du gouvernement : La communication et le dialogue : les deux priorités du président

Le Président Tebboune reçoit l’ancien Chef du gouvernement, Ahmed Benbitour et nomme Belaïd Mohand Oussaïd ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République. Le Président de la Ré publique, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, au siège de la présidence de la République, l’ancien chef du Gouvernement, Ahmed Benbitour, a indiqué un communiqué de la présidence de la République, relayé par l’APS. « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, dimanche 29 décembre 2019, au siège de la présidence de la République, M. Ahmed Benbitour, ancien chef du Gouvernement», précise le communiqué. «Cette rencontre de consultation a permis de passer en revue la situation générale du pays, sa situation économique ainsi que les perspectives d’une action sérieuse pour la mobilisation des compétences nationales et des bonnes volontés en vue d’asseoir les bases de la nouvelle République», ajoute la même source.

Il faut dire que ce tête à tête est certainement le début d’une série de discussions qu’aura le chef de l’Etat avec des personnalités du monde politique et économique. Ahmed Benbitour qui a déjà campé le rôle de Premier ministre, au début de l’ère Bouteflika, avant de démissionner, est connu pour son discours d’opposant radical. Cette rencontre ouvre donc d’intéressantes perspectives, en ce sens que la main tendu du Président trouve un écho auprès d’une importante personnalité de l’opposition. Il convient de rappeler que Ahmed Benbitour a été de toutes les initiatives de l’opposition et donc, à ce titre, il pourrait constituer une sorte de passerelle entre la présidence de la République et le groupe de Zéralda. La réussite de cette rencontre augure d’un élargissement de l’initiative présidentielle, susceptible de conduire à une plate-forme politique à même de rapprocher les points de vue des uns et des autres et parvenir au consensus nécessaire pour débattre sereinement autour d’une nouvelle constitution.

Sur un autre plan, relatif celui-ci au fonctionnement de l’institution présidentielle, le Président de la République a nommé, M. Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, indique un communiqué de la Présidence de la République relayé par l’Aps. «Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé, dimanche 29 décembre 2019, M. Belaïd Mohand Oussaïd, ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République», rapporte le communiqué de l’Aps. Cette nomination qui place la communication en tant qu’axe central de l’action présidentielle, vient donner un sens au récent communiqué concernant la gestion de l’information par la présidence de la République. En nommant un ancien ministre et chef de parti rompu à la communication politique, doublé d’un journaliste et d’un diplomate de profession, Abdelmadjid Tebboune ne veut rien laisser au hasard. Il faut dire que M. Belaïd Mohand Oussaïd, né le 20 janvier 1947 en Tunisie, d’une famille originaire du village de Bouadnane dans la wilaya de Tizi Ouzou, est titulaire d’une licence en droit public international et d’un diplôme en sciences politiques. Il a occupé plusieurs postes et responsabilités tout au long de sa carrière professionnelle. Il a débuté son parcours en tant que journaliste à la télévision algérienne, directeur général du quotidien Echaab, puis directeur général de l’Agence Algérie presse service (APS), avant d’occuper le poste de directeur du Centre algérien de l’information et de la culture à Beyrouth (Liban). Il était également ambassadeur de l’Algérie au Bahreïn, avant d’assumer les postes de porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères et représentant de l’Algérie auprès de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), puis ministre de la Communication.