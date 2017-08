<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Le nombre d’affaires jugées en hausse </span>:<br><span style='color:red;'>La conduite en état d’ivresse, un facteur majeur dans les accidents de la circulation</span>

Au niveau des tribunaux et en appel, de plus en plus d’affaires portant sur la conduite en état d’ivresse sont enregistrées. Et cela, malgré toutes les campagnes de sensibilisation portant sur les accidents de la circulation et les méfaits de l’alcool au volant. Mais avec tout cela, on continue à enregistrer des accidents, avec parfois des conséquences graves.

C’est presque quotidiennement, deux, voire quatre affaires de conduite en état d’ivresse qui sont enregistrées. Parfois, les personnes concernées dans un tel état, commettent des accidents dramatiques. Cités en audience, ces mis en cause, âgés dans la majorité des cas entre 20 et 35 ans, tentent de se disculper en niant parfois les faits ou en les minimisant. Toutefois, ces déclarations ne convaincront pas les magistrats qui leur feront remarquer que leur taux d’alcoolémie était plus que supérieur à la moyenne, lorsqu’ils ont été arrêtés. Au cours de la semaine passée, trois affaires portant sur ce type de délit, avaient été jugées par la cour d’appel d’Oran. Dans la première affaire, un jeune homme âgé d’une trentaine d’années, a comparu, pour répondre du grief de conduite en état d’ivresse. Un grief qu’il tentera de contester. Mais, le plus grave, c’est que ce dernier s’était vu retirer son permis de conduire pour une année, pour le même grief. Dans la seconde affaire, le mis en cause jugé, avait commis deux délits, celui de la conduite en état d’ivresse et celui de conduite sans permis de conduire. Condamné à trois mois de prison ferme en première instance, il expliquera à l’audience, qu’il ne conduisait pas, mais qu’il avait juste déplacé le véhicule qui était stationné. «Mais avec un taux d’alcoolémie de plus de 1,30 grammes», lui rétorquera le magistrat de l’audience, «vous auriez pu percuter un passant». La seconde affaire portait sur les mêmes faits, le prévenu qui avait reconnu les faits, mais plaidera les circonstances atténuantes, promettant qu’il ne commettrait plus pareil délit. Le plus grave dans ces affaires, c’est lorsque des accidents sont causés par ces personnes, ont des conséquences très graves, voire mortelles. Rappelons, les multiples cas, où ces personnes ont été la cause d’accidents mortels, en faisant des victimes ou mortes elles-mêmes.

Les exemples sont nombreux, tel ce jeune homme conduisait sa voiture à vive allure, en état d’ivresse, qui percuta et tua un SDF se trouvant dans une habitation précaire. Arrêté et confronté à ces faits graves, le mis en cause ne les niera pas, expliquant qu’il avait perdu tout contrôle. Le test d’alcoolémie de ce mis en cause confirmera ce fait.

Abdelkrim.F