<span style='text-decoration: underline;'>Un grief qui peut être lourd de conséquences </span>:<br><span style='color:red;'>La conduite en état d’ivresse, une des raisons majeures des accidents à Oran</span>

Au niveau des tribunaux, que ce soit en première instance ou en appel, de plus en plus d’affaires portant sur la conduite en état d’ivresse sont enregistrés. Et cela malgré toutes les campagnes de sensibilisations portant sur les accidents de la circulation qui sont souvent la conséquence des ravages de l’alcool au volant.

En effet, on continue toujours à enregistrer de tels accidents aux conséquences souvent dramatiques. Interrogés par le magistrat, les responsables de ces faits regrettables, âgés dans la majorité des cas entre 20 et 35 ans, tentent de se disculper en niant parfois les faits ou en les minimisant. Toutefois, ces déclarations ne convaincront pas les magistrats qui leur feront remarquer que leur taux d’alcoolémie est de loin supérieur au moment de leur interpellation.

La semaine passée, un individu jugé pour conduite en état d’ivresse ayant entrainé la mort de deux personnes qui se trouvaient avec lui au moment des faits et causé des blessures à une troisième victime a été rejugé par la cour d’appel d’Oran. Lors d’un premier procès qui s’est tenu au niveau du tribunal d’Oran, le prévenu a été condamné à une année de prison ferme. Appelé la barre, le mis en cause tentera de se disculper en expliquant qu’il s’agit d’un accident et qu’il ne roulait pas à grande vitesses tel que rapporté par l’ordonnance de renvoi. Un fait que sera très vite démonté par la défense de la partie civile. «S’il roulait à 60 km /h comme il le prétend, avancera l’avocat de la partie civile, pourquoi lorsqu’il a percuté un arbre, ce dernier a été déraciné et deux personnes ont trouvé la mort. En plus de l’état d’ivresse ce mis en cause n’a pas respecté pas la limite de la vitesse autorisée. Dans son réquisitoire le procurer requis une aggravation de la peine alors que La défense du mis en cause plaidera les circonstances atténuantes.

L’affaire a été mise en délibéré pour le 05 de ce mois. Nombreux sont les personnes qui en conduisant en état d’ivresse, ont provoqué de d’accidents mortelles.

Les exemples malheureux sont nombreux à l’instar de ce jeune homme qui conduisant à vive allure en état d’ivresse, a percuté et tué un SDF se trouvant dans une habitation précaire. Arrêté et confronté à ces graves faits, le mis en cause avouera les faits qui lui sont reprochés,arguant qu’il avait perdu tout contrôle de son véhicule.

F.Abdelkrim