<span style='text-decoration: underline;'>CAN-2019 de football </span>:<br><span style='color:red;'>La Conférence de Belmadi en points</span>

Divers sujets ont été abordés par le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi, au cours de la conférence de presse tenue ce samedi au Centre technique national de Sidi Moussa, à deux jours du début du stage des Verts, en vue de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet) :

– DELORT : Belmadi est revenu sur le cas de l’attaquant franco-algérien de Montpellier Andy Delort (14 buts) qui n’a pu être qualifié à temps pour jouer cette CAN : «Il n’est pas sélectionnable. Il a eu sa naturalisation civile, mais il reste sa naturalisation sportive. Nous avons fait le nécessaire pour réunir le dossier et le transmettre à la Fifa, mais on ne pouvait pas attendre éternellement l’accord de l’instance mondiale, car le temps presse».

– TAIDER : Le coach national a expliqué sa décision de ne pas faire appel au milieu de terrain défensif de l’Impact de Montréal (MLS) Saphir Taider : «Il est sacrifié par rapport à des prestations en sélection pas à la hauteur de ses qualités. J’apprécie l’homme. Dans son club, il est performant, son entraineur (Rémy Garde, ndlr) est très satisfait de lui. C’est la loi d’une sélection, on élimine, mais on fait ça pour le bien de l’équipe nationale, du pays».

– BENTALEB : Evoquant le cas du milieu relayeur de Schalke 04 (Allemagne) Nabil Bentaleb, Belmadi a affirmé que sa non-convocation était «incontournable» : «Il s’est fait opérer», a expliqué le sélectionneur national.

– AID EL-FITR : Le coach national a indiqué que les joueurs ne seront pas libérés, pour passer les fêtes de l’Aïd El-Fitr avec leurs proches : «Ils vont le passer ensemble ici à Sidi Moussa». Rappelons que les Verts entreront en stage lundi, soit la veille ou l’avant-veille de l’Aïd.

– LE HIRAK : Djamel Belmadi a réitéré son soutien au mouvement populaire (le Hirak) enclenché le 22 février dernier : «Je réitère mes déclarations, je suis avec le peuple. J’espère que ses revendications vont être réalisées».

– LIGUE DES CHAMPIONS : Belmadi s’est exprimé sur la finale de la Ligue des champions d’Europe prévue ce samedi soir (20h00) à Madrid entre Liverpool et Tottenham : «ça sera une finale qui va mettre aux prises deux grosses équipes. C’est l’année des Anglais après la finale de l’Europa League (Chelsea – Arsenal, ndlr), pour moi c’est le meilleur football qu’on puisse voir. Je pense que Liverpool est mieux armé par rapport à l’aspect de l’expérience. Je ne pense pas qu’ils vont rater une autre finale, après celle de l’année dernière (face au Real Madrid 3-1, ndlr).

– MAUVAIS SOUVENIR : Interrogé sur le mauvais souvenir du caillassage du bus de l’équipe nationale au Caire en 2009, Belmadi a écarté l’idée de revivre le même scénario : «On ne pense pas à ça. Les joueurs ne pensent pas aux incidents de 2009, je pense que l’organisation sera au mieux».