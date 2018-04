<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>La conserverie de Reggane entame la production du triple concentré de tomate</span>

L’usine de transformation de tomates de Reggane (150 km au Sud d’Adrar) a entamé en début de semaine la phase de mise en boite du triple concentré de tomate, a-t-on constaté. Il s’agit de la fabrication de conserves alimentaires de triple concentré de tomate, à base de tomate industrielle fraîche, à partir de la transformation de la récole locale, selon les responsables du projet.

Fruit d’un investissement privé qui s’inscrit dans le cadre de l’encouragement de l’activité agricole en régions saharienne, cette démarche constitue une relance de l’ancienne unité «Foggara» de transformation de tomates, à l’arrêt depuis une vingtaine d’années, a-t-on précisé.

La capacité de transformation de cette unité est passée de 250 à 1.500 tonnes de tomate industrielle fraîche par jour, grâce au soutien de l’Etat, notamment en matière de rénovation et de modernisation des équipements, a précisé à l’APS un des responsables de l’unité, Abdelhamid Oucherif. S’agissant de la matière première, cette dernière est assurée actuellement par 75 agriculteurs activant à travers des exploitations modernes et traditionnelles, totalisant une superficie de plus de 1.170 ha, à être consolidée prochainement par une surface de 5.000 ha dédiée à la production de tomate industrielle, a-t-il ajouté.

Approchés par l’APS, de nombreux cultivateurs ont exprimé leur satisfaction à l’égard de cette initiative, dont Abdelkader Benkadi de la région de Tidmayène (commune d’Azedjemir) qui a affirme que «cela nous a donné l’espoir de revivre la belle époque de la production de tomate qu’Adrar a connue durant les dernières décennies». Le secrétaire local de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdesslam Moussaoui, a salué cette démarche «courageuse», signalant que ce genre d’activités nécessite un soutien un accompagnement.

De son côté, le directeur régional de la banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) d’Adrar, Mohand Ibersane, a indiqué que ses services ont assuré le financement et les conseils nécessaires à cet investissement prometteur, ajoutant que les portes de la banque sont toujours ouvertes pour accompagner des porteurs de projets désireux d’investir dans la région. En marge de la cérémonie de lancement de la fabrication de conserves alimentaires de triple concentré de tomate, le wali d’Adrar, Hammou Bakkouche, a mis en relief l’importance de cette unité qui va contribuer à couvrir les besoins de ce produit alimentaire de large consommation, en plus encourager les agriculteurs locaux qui fournissent la matière première, en insistant sur l’accompagnement des investisseurs dans la wilaya pour réaliser et étendre leurs projets.