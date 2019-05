<span style='text-decoration: underline;'>Le chiffre a doublé par rapport aux années 2000 </span>:<br><span style='color:red;'>La consommation de volaille en hausse de 10 % par an en Algérie</span>

Contrairement à la viande rouge dont les prix demeurent généralement élevés, l’Algérien s’est rué, durant les deux dernières décennies, vers la viande blanche où la consommation connait une ascension fulgurante d’année en année. La hausse de la consommation s’explique notamment par le développement de la filière de la volaille qui a ainsi impacté positivement les prix.

À en croire les chiffres fournis à l’APS par Dr. Nadjib Tekfa qui est membre du Conseil interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), le taux de consommation algérienne en volaille est l’un des plus élevés au monde.

«La consommation de la volaille en Algérie a enregistré une augmentation permanente au cours des vingt dernières années, estimée à 10 % chaque année, contre 2 à 3% au niveau mondial», a-t-il fait savoir.

Plus précis, le responsable a indiqué que la consommation de la viande a doublé par rapport aux années 2000, affirmant que cela est dû à la hausse du nombre d’habitants.

«En l’an 2000, avec 30 millions d’habitants, nous consommions environ 10kg de viande blanche par habitant annuellement. Aujourd’hui avec une population de 42 millions, nous en sommes à 20kg/habitant», a-t-il expliqué.

Dans ce sillage, M. Tekfa a affirmé que la filière avicole a joué un important rôle pour assurer la sécurité alimentaire pour les citoyens et satisfaire la demande nationale en protéines animales, étant donné que les surfaces agricoles et les ressources en eau sont limitées.

Pour appuyer ses dires, le responsable a comparé le ratio d’aliment dont ont besoin les filières du bétail et de la volaille.

«Il faut 1,7 kilogramme (kg) d’aliments pour faire un (1) kg de viande blanche, contre 8 kg d’aliments pour faire un (1) kg de viande rouge», a-t-il fait valoir.

Il a expliqué dans ce cadre le processus utilisé dans la filière avicole de par le monde, indiquant qu’à «l’échelle internationale, les généticiens ont pu développer, grâce aux nouvelles technologies (génomique, numérisation), un poulet plus résistant aux maladies pour diminuer l’usage d’antibiotiques. La tendance actuelle est zéro antibiotiques dés que possible».

Pour ce qui est de l’Algérie, le responsable fait état d’une amélioration de l’élevage avec l’interdiction, ensuite, de l’utilisation des antibiotiques dans l’aliment des volailles. «En Algérie, l’élevage avicole s’est améliorée au fil du temps et à la naissance de l’aviculture moderne nationale vers 1980, l’aliment destiné au poulet de chaire contenait un antibiotique pour accélérer la croissance de l’animal. Mais la législation Européenne s’est améliorée avec le temps en bannissant les antibiotiques facteurs de croissance et la législation algérienne a suivi en interdisant les antibiotiques dans l’aliment des volailles», a-t-il affirmé.

L’Algérien doit changer ses habitudes de consommation

Dans un autre cadre, le responsable a plaidé pour un nouveau modèle de consommation.

Affirmant que l’Algérien doit changer ses habitudes de consommation, M. Tekfa a révélé les procédés malsains utilisés dans l’élevage de la volaille, à savoir, l’utilisation démesurée des antibiotiques pour avoir des «poulets plus gros ».

Il a préconisé que l’Algérien doit changer ses habitudes de consommation en cessant d’exiger un gros poulet bon marché, en soutenant que l’idéal serait de consommer un poulet à croissance lente, résistant et plus gouteux.

Il a souligné un élevage dirigé vers une utilisation abusée des antibiotiques, avec la naissance de plusieurs sociétés d’importation de vaccins et de produits vétérinaires.

«La disparition du monopole de l’Etat sur le médicament vétérinaire à compter de 1998, avait mené à une utilisation abusive des antibiotiques du fait de «la manipulation des firmes pharmaceutique étrangères».

Pour s’imposer auprès de leurs fournisseurs, qui sont les multinationales du médicament, ces sociétés importatrices devaient prouver leur poids sur le marché en faisant le plus gros chiffre d’affaires possible. «C’est ainsi que ces multinationales ont diffusé et vulgarisé des programme de vaccination et de traitements où l’usage des antibiotiques était scandaleux», a-t-il dénoncé, regrettant le fait qu’elles aient réussi à faire admettre aussi bien aux vétérinaires qu’aux éleveurs qu’il était indispensable de donner aux animaux des antibiotiques, à titre préventif, ce qui était en réalité contre le bon sens scientifique et médical. Cette «phase de manipulation» au cours de laquelle l’esprit commercial a totalement dominé la médecine vétérinaire a perduré pendant 20 ans, a-t-il relevé. «Mais actuellement les choses ont évolué positivement grâce au niveau de maturité et d’expérience des éleveurs, la maîtrise des techniques d’élevage, les investissements dans des infrastructures modernes. Aussi, l’usage des antibiotiques ne se fait qu’à titre curatif», a-t-il assuré. Par ailleurs, «l’exigence des consommateurs sur les normes de qualité du poulet de chair industriel et le souci croissant de préservation de la santé publique, obligent les aviculteurs à se conformer à la règlementation et aux normes de qualité, en limitant de plus en plus l’usage de telles substances, y compris en Algérie», a-t-il assuré.

Lancement d’un recensement des exploitations avicoles informelles pour les régulariser

De son côté, Mme Leila Toumi, responsable au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a affirmé à l’agence APS faire état du lancement d’un recensement des exploitations informelles pour les régulariser. «Une opération de recensement des exploitations avicoles informelles, prédominant la filière, a été lancée pour régulariser leur situation. Au cours de ce recensement, les services du ministère délivrent aux exploitants informels une fiche d’identification en perspective de les accompagner dans leur transition vers le secteur formel pour la traçabilité des produits avicoles».

Celle qui occupe le poste de la chargée du dossier avicole auprès du ministère de l’Agriculture a indiqué que les exploitations avicoles informelles représentent 70% du nombre global des exploitations agricoles existantes, dont le nombre est estimé à 38.600 fermes implantées à travers le pays.

Elle a estimé que ces éleveurs sont, dans leur quasi-totalité, des professionnels malgré le fait qu’un grand nombre d’entre eux ne disposent pas d’agrément.

« Ils contribuent largement à la production nationale de viande blanche, qui dépasse 5 millions de quintaux et près de 6,5 milliards d’œufs destinés à la consommation. L’activité de ces éleveurs permet également de générer des postes d’emploi, «sachant que le secteur compte quelque 500.000 postes environ à l’échelle nationale», a-t-elle affirmé.

Pour sa part, l’ex-directeur des services vétérinaires au ministère, le docteur Nadjib Tekfa, a considéré que «le problème du marché parallèle de la volaille est à dissocier de l’aspect sanitaire, à proprement parler, car tous les élevages de volaille, qu’ils soient clandestins ou non, sont suivis par des vétérinaires». Pour le docteur Tekfa, qui est membre du Conseil interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), ces exploitations informelles ne sont cachées car nous les voyons le long des routes. Du reste, leur statut sanitaire est «exactement le même que les élevages agréés, qui sont souvent leurs voisins de proximité». Quant aux raisons qui poussent ces aviculteurs à la «clandestinité», le docteur Tekfa invoque notamment l’environnement économique «rigide», précisant que la création du CNIFA permet de soulever toutes les contraintes et d’apporter les solutions adéquates à la régularisation de ces professionnels.

Par ailleurs, d’autres programmes sont en phase de discussion entre l’interprofession des avicoles et l’administration pour lever toutes les contraintes fiscales et administratives qui peuvent entraver le développement de la filière. «L’objectif est d’optimiser la production avicole, aussi bien en quantité, qu’en qualité. Mais l’intérêt c’est qu’elle soit aussi rentable pour le consommateur que pour l’éleveur», a-t-il souligné. Interrogé sur l’abattage clandestin et ses risques sanitaires, il a considéré qu’il s’agit d’une «pratique rare en Algérie», par contre le pays compte quelque 800 tueries, qui fournissent environ 80 % de la viande blanche commercialisée sur le marché national. Selon lui, ces tueries, comme celui de Magtaa Kheira (wilaya de Blida) qui sont sous surveillance vétérinaire, «ne présentent aucun risque sanitaire sauf sur le plan du respect des règles de préservation de l’environnement (jet de déchets au bord des routes, dans les oueds et les forêts)». Pour leur proximité des localités rurales, ces abattages permettent «l’approvisionnement des boucheries en viande fraîche et souvent un peu moins cher que dans les grandes villes». Il a, cependant, recommandé la construction d’abattoirs modernes, qui répondent aux normes internationales, affirmant que l’Algérie gagnerait beaucoup à encourager le développement d’abattoirs modernes et d’entreprises de traitement des déchets d’abattoirs.