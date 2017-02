<span style='text-decoration: underline;'>Route bloquée à la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>La contesta reprend à Mers El Kébir</span>

Plusieurs dizaines de familles, les mêmes que celles qui avaient l’année passée, bloqué la route à Mers El Kébir, ont repris eur contesta hier, dès les premières heures de la matinée.

En effet, les habitants du quartier Bastien, sis en hauteur à l’entrée de la commune de Mers El Kébir, ont réaffirmé hier leur désarroi à travers un mouvement de contestation, afin d’attirer les pouvoirs publics sur les conditions misérables dans lesquelles elles vivent. Jeunes et moins jeunes, ils sont sortis dans la rue crier leur colère et leurs hostilités aux responsables locaux pour les promesses non tenues. Selon des représentants des manifestants, les promesses de leur relogement faites par les responsables locaux, ont été mises aux oubliettes.

«Personne ne prend en charge réellement nos problèmes que nous subissons en silence et dans la douleur, depuis plus de 20 ans maintenant. Pourtant, nous ne demandons qu’à bénéficier du programme de relogement initié par l’Etat afin de jouir d’un toit décent» disent-ils. Hier, il a fallu un contingent de policiers pour dissuader ces familles à regagner leurs domiciles et libérer la voie. L’ordre sera rétabli avant la fin de la matinée.

Karim Bennacef