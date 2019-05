<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle marche des étudiants </span>:<br><span style='color:red;'>La contestation ne faiblit pas</span>

Pour le 14e mardi consécutif, les étudiants maintiennent toujours la pression et leur mobilisation demeure intacte. Hier, pour un nouveau mardi de protestation, des milliers d’étudiants ont organisé des marches et rassemblements de contestation pacifique au niveau de plusieurs villes du pays.

Ni la chaleur d’une journée ensoleillée et printanière mais à l’allure d’été, ni le jeûne du mois sacré n’ont pu dissuader les universitaires à tenir leurs manifestations hebdomadaires, devenues une habitude instaurée depuis le début du mouvement de protestation pacifique, soit le 22 février de l’année en cours.

De Tlemcen à Constantine, en passant par Oran, Alger, Tizi-Ouzou et Bejaia, la contestation estudiantine n’a pas connu de fléchissement. Depuis le début de la contestation pacifique, avec les changements qu’elle a engendrés, les slogans sont souvent mis à jour par les étudiants afin d’ajuster leurs revendications avec les derniers développements de la situation politique.

Hier, au niveau de la capitale, les étudiants ont pu marcher malgré l’impressionnant dispositif de sécurité mis en place.

Plusieurs axes ont été fermés par les dizaines de policiers qui ont été déployés depuis les premières heures de la matinée. C’est le cas du tunnel des facultés ainsi que les accès menant vers la Grande Poste. Également, la rue menant de la Grande Poste vers la Place Maurice Audin qui a été fermée au niveau du portail de la faculté centrale. Les marcheurs ont été empêchés aussi d’atteindre la Place des Martyrs où un impressionnant cordon de sécurité a fait barrage aux étudiants. Ces derniers ont pu quand même marcher, parfois par petits groupes, en scandant des slogans habituels et en brandissant des pancartes exigeant le changement et le départ de tout le système. Les étudiants ont organisé un grand rassemblement devant la Grande Poste. Munis de drapeaux aux couleurs nationales, les universitaires ont scandé des slogans à l’image de : «Dzair Hora démocratia (Algérie libre et démocratique)», «Les Algériens Khawa Khawa», «dégage dégage». «Viva l’Algérie, qu’ils partent tous».

Les contestataires ont également scandé, à gorges déployées, d’autres slogans comme : «Bensalah Bedoui dégagent», «nous n’allons pas arrêter de sortir dans la rue». Les étudiants ont aussi inscrit d’autres slogans sur des pancartes qu’ils ont brandies tout au long de la marche.

Hormis les étudiants qui étaient nombreux à marcher, d’autres citoyens ont rejoint la manifestation à l’image d’un vieux qui a brandi une pancarte où on pouvait lire : «Nos étudiants sont notre avenir». De leur côté, comme à chaque manifestation, les équipes médicales ont déployé leurs éléments pour prodiguer des soins et assistance à d’éventuels blessés.

Il convient de signaler qu’en plus de la Capitale, des milliers d’étudiants ont organisé marches et sit-in au niveau de plusieurs wilayas du pays. La mobilisation est restée intacte, comme aux premiers jours, à Tlemcen, Oran, Mostaganem, Alger, Tizi-Ouzou, Bejaia et Constantine.