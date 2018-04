<span style='text-decoration: underline;'>Journée internationale de la propriété intellectuelle</span>:<br><span style='color:red;'>La contrefaçon, un phénomène qui n’épargne aucun secteur</span>

Afin de favoriser les échanges sur le rôle de la propriété intellectuelle en matière de créativité et d’innovation, nous célébrons chaque année, le 26 avril, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (P.I.). Une journée qui a été créée pour faire face à la contrefaçon qui est devenue plus qu’alarmante.

En effet, ce phénomène qu’est la contrefaçon, a pris des proportions alarmantes, s’installant en pratique courante et enracinée. Ce phénomène n’épargne aucun secteur, y compris la propriété intellectuelle qui subit les conséquences du piratage.

Les CD, DVD et logiciels informatiques copiés, inondent nos magasins et constituent un marché florissant pour des centaines de pseudos «investisseurs» qui se lancent dans ce créneau. En effet, pas moins de 118.000 supports contrefaits entre CD, DVD, entre autres, ont été saisis de janvier 2017 au 30 septembre dernier, par les inspecteurs de l’Office, dans 17 wilayas que coiffe la direction régionale de l’Ouest. En juillet dernier, de l’année 2017, les éléments de la brigade mixte composée des inspecteurs de l’Office national des droits d’auteurs, ONDA de l’Ouest et les éléments de la Brigade économique et financière de la sûreté d’Oran, en plus des services de la 1ère Sûreté urbaine, ont saisi, dans le quartier de M’dina Jdida, un lot de 17.000 CD, DVD et autres supports contrefaits.

Ceux-ci ne portaient pas le timbre de l’*Office, ce qui confirme, clairement, qu’il s’agit de produits piratés. Rappelons, que cette campagne a été menée en collaboration avec les services de la police conformément au protocole d’accord signé en 2012 entre la DGSN et l’ONDA, afin de lutter efficacement, contre la piraterie dans les domaines culturel et artistique. Ces saisies ont été effectuées, selon notre interlocuteur, chez les revendeurs et ceux activant dans l’informel. Mieux encore, Microsoft estime que 84% de ses solutions logicielles sont contrefaites en Algérie, malgré l’existence d’un cadre juridique reconnaissant aux programmes logiciels le statut d’œuvre protégée. Ces chiffres sont révélateurs de l’étendue de ce fléau qui menace l’économie nationale.

Aujourd’hui, les copies «non conformes» représentent un danger qui a amené les autorités algériennes à s’engager dans le renforcement de son cadre juridique relatif à la protection intellectuelle. C’est ainsi que notre pays a ratifié douze traités et conventions portant sur la protection intellectuelle. Il faut dire qu’une lutte acharnée est menée par un important dispositif géré par plusieurs services représentés par l’Office national des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA) et l’Institut national algérien de propriété intellectuelle (INAPI).

F.Abdelkrim