Un nouveau front de tension a été ouvert, encore une fois, par l’administration Trump. Cette fois, les Américains se sont attaqués directement à l’Onu et en particulier à son nouveau secrétaire général Antonio Guterres, qui a «osé» nommer au poste représentant spécial des Nations Unies pour la Libye, un Palestinien.

Une nouvelle légèreté et un nouveau parti pris inexplicable du nouveau locataire de la Maison Blanche qui a justifié le refus de la nomination de l’ancien Premier ministre palestinien à ce poste par le fait de sa nationalité. Une position qui a fait sortir le secrétaire général de l’Onu de son gond, où il a déclaré que «le personnel des Nations Unies travaille strictement à titre personnel. Il ne représente aucun gouvernement ni aucun pays», réaffirmant «l’engagement du secrétaire général de recruter des personnes qualifiées en respectant la diversité régionale».

Ainsi, la nouvelle Amérique au lieu de contribuer efficacement au règlement d’une crise qui menace la Libye, mais aussi toute la région et l’Europe, a cru utile d’afficher son parti pris, pour Israël, foulant ainsi au sol les règles élémentaires d’une recherche concertée entre les Nations pour la paix.

Les nouvelles visions de l’administration américaine, n’augurent rien de bon pour l’avenir de la planète. Entre l’approximation et le manque d’expérience d’un Cabinet fait en grande partie d’hommes d’affaires et de racistes, rien ne dit que le monde de demain sera meilleur. Les prises de décision à l’emporte-pièce et les conflits d’intérêts qui seront clairement affichés à la Maison Blanche, sont une menace réelle pour la paix sur terre.

Le plus dur et le plus menaçant restent les prochaines décisions que prendra Donald Trump, quand il décidera de se prononcer clairement sur le conflit israélo-palestinien. Là, le monde aura à découvrir toute la fragilité d’une situation qui fatalement débouchera sur une nouvelle guerre généralisée au Proche-Orient.

En tous les cas, rien d’optimiste ne se dessine à l’horizon et la levée de bouclier contre Salma Fayad par cette nouvelle administration annonce bien la couleur.

Par Abdelmadjid Blidi