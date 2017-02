La course au foncier urbain

Il y a déjà quelques mois, la mosquée située au quartier HLM, a connu une curieuse «opération d’extension», empiétant sur l’espace de circulation, face aux principales portes d’entrée de l’édifice. Depuis, seule une dalle a été réalisée, soutenue par des piliers encore à l’état brut, formant une sorte de préau de protection contre la pluie, pour les fidèles qui préfèrent chaque vendredi, rester à l’extérieur du Masjed. Mais en cet hiver plutôt glacial, personne n’ose affronter le froid. Et la Mosquée des HLM reste aussi encombrée qu’avant. La dalle d’extension, réalisée de manière anarchique dans le prolongement de la façade principale, ne sert non seulement à rien, mais a en outre, obstrué l’entrée de lumière naturelle, créant dans la salle de prière une désagréable ambiance, de confinement et d’obscurité. Qui a décidé de cette rallonge de béton qui ne sert à rien, et qui a complètement défiguré l’architecture du site et l’harmonie des lieux ? On sait pourtant, selon de nombreux résidents, qu’une grande assiette mitoyenne, située juste derrière la mosquée, était depuis longtemps réservée à l’extension future de la salle de prière qui ne suffisait plus aux résidents du quartier. Mais contre toute attente, ce terrain a été occupé par les amateurs de la pétanque. Ici, et jusqu’à maintenant, beaucoup se demandent pourquoi, et qui, a un jour décidé, d’aménager ce terrain en boulodrome, sur un espace devant accueillir l’extension harmonieuse de l’édifice religieux. On sait par ailleurs, que le jeu de boules, aussi captivant et reposant soit-il, ne peut se concilier, avec les heures de prière en cet endroit où la mosquée et le boulodrome partagent pratiquement la même entrée. Au lieu de programmer et réaliser une extension de la salle de prière, avec même un logement de fonction pour l’Imam qui le réclame depuis des lustres, certains «décideurs» ont cru utile, de faire plaisir à une frange minoritaire d’habitants, passionnés de pétanque. Pourquoi alors ne pas avoir aménagé un espace boulodrome, digne de ce nom, dans l’une de nombreuses assiettes affectées aux espaces verts et de détente ? Face à la clinique Nekkache par exemple où des terrains et espaces verts abandonnés et très convoités, restent en attente d’un futur «heureux occupant». Hier, on apprenait, que la mosquée Aboubaker Esseddik, joyau architectural, située en face de l’hôtel Sheraton, risque de voir sa façade altérée, suite au lancement récent de la construction d’un logement dit de fonction sur l’espace vert même, servant de jardin et aire de repos aux fidèles et aux résidents. Les membres du comité de quartier El Amel, dénoncent ce «détournement».

Par S.Benali