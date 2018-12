<span style='text-decoration: underline;'>Gestion des déchets </span>:<br><span style='color:red;'>La création d’outils d’animation en milieu scolaire adaptés à la réalité algérienne, une nécessité</span>

Les participants à un séminaire

d’échange de pratiques pour la sensibilisation à la gestion des déchets ont insisté, mardi à Oran, sur la nécessité de créer des outils d’animation en milieu scolaire adaptés à la réalité algérienne. «Pour le passage à l’acte, il est nécessaire de réaliser un outil en milieu scolaire adapté au contexte algérien partant de son apport dans le processus de changement espéré», a estimé l’ingénieur de l’inspection régionale de l’environnement, Fadila Sahnoune, lors de cette rencontre de deux jours organisée dans le cadre du projet de coopération algéro-belge d’appui à la gestion intégrée des déchets (AGID) par l’Agence nationale des déchets (AND) et l’Agence belge de développement (Enabel).

Ont pris part à cette rencontre, animée par des experts de l’association Belge «GoodPlanet» et de l’Institut Eco-Conseil belge, une cinquantaine d’associations algériennes activant dans le domaine de la sensibilisation à la protection de l’environnement des wilayas de Mascara, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes et Oran, ainsi que des représentants des acteurs de déchets de l’Agence nationale des déchets.

«Il est nécessaire de s’inspirer de l’expérience des autres qui ont fait leur preuve dans les formations aussi bien pour adultes que pour les jeunes et comprendre le choix des outils pédagogiques appliqués», a souligné une représentante de l’association de l’enfance de Mascara, invitée à partager ses idées et son expérience de sensibilisation sur les déchets au profit des élèves du primaire, lors d’un atelier réflexif collectif animé par des expertes belges de «GoodPlanet Belgium». La coordinatrice des projets francophones de GoodPlanet Belgium, Séverine Hervé, a fait un rappel des objectifs et des règles de fonctionnement qui peuvent être établis avec des enfants pour leur apprendre les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, insistant sur le rôle de l’animateur, élément clef devant dégager une meilleure conception du message et garantir une animation réussie. Le première journée du séminaire a été marquée par la tenue d’ateliers d’animation sur la prise de contact avec un groupe, la sensibilisation à la gestion des déchets en Algérie, ainsi que des tables tournantes pour partager les expériences et autres questions liées à la vulgarisation et l’accompagnement au changement. Pour rappel, le programme d’appui à la gestion intégrée des déchets est un projet de coopération entre l’Algérie et la Belgique dans le domaine de la gestion des déchets mis en œuvre dans les wilayas de Mascara, Mostaganem et Sidi Bel-Abbes .

L’objectif de ce projet – un don belge de 11 millions d’euros et un financement algérien de 1 milliard de dinars-, confié à l’Agence nationale des déchets, est de réduire les pertes économiques et l’impact des déchets, pour une meilleure gestion intégrée des déchets ménagers et spéciaux, ont indiqué les organisateurs de la rencontre.