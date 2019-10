<span style='text-decoration: underline;'>Adrar</span>:<br><span style='color:red;'>La création et l’accompagnement d’associations et de coopératives aquacoles recommandés</span>

La création et l’accompagnement d’associations et de coopératives aquacoles recommandés

Les participants aux festivités commémoratives à Adrar de la journée mondiale de l’alimentation, axées sur l’élevage aquacole, ont plaidé jeudi pour la création d’associations et de coopératives spécialisées dans la filière aquacole et leur accompagnement. Ils ont également appelé à l’encouragement et la formation des agriculteurs dans la pisciculture intégrée à l’agriculture, eu égard à ses divers bienfaits nutritifs et environnementaux.

Le montage d’entités de production des aliments de poisson de qualité, à travers le soutien de l’investissement, la mise à la disposition des techniciens des moyens nécessaires pour accompagner les agriculteurs et les aquaculteurs et l’encouragement des jeunes à investir dans ce segment économique prometteur, ont été aussi prônés. La valorisation du partenariat avec les pays voisins ayant obtenu des résultats probants dans l’élevage aquacole et la création d’un système de commercialisation des produits, ont été également soulignées par les participants.

Ces derniers ont, par ailleurs, préconisé l’organisation d’une caravane de sensibilisation en direction des jeunes, devant sillonner les wilayas du pays pour vulgariser l’importance et l’avenir de l’aquaculture intégrée à l’agriculture et encourager la femme rurale à s’impliquer dans cette activité. Les représentants des dispositifs de soutien à l’emploi ont, pour leur part, suggéré la création d’une direction de la pêche et de l’aquaculture dans la wilaya d’Adrar, en vue de faciliter les procédures administratives liées au financement des projets de promoteurs désirant investir dans la filière. Les représentants d’associations ont sollicité l’ouverture d’une école ou d’un institut de formation au niveau de la wilaya, en vue d’améliorer les connaissances techniques dans le domaine de l’aquaculture, ainsi que la modernisation de cette activité par l’établissement de cartes professionnelles biométriques pour les opérateurs, susceptibles de servir de base de données à même de faciliter l’accompagnement des professionnels.

La seconde journée de cette manifestation a donné lieu jeudi à l’organisation, en présence du directeur de la pêche et de l’aquaculture, de visites de certaines exploitations agricoles et de l’atelier relevant de l’administration pénitentiaire, pour s’enquérir de la situation des activités d’intégration de la pisciculture dans l’agriculture (au niveau des bassins d’irrigation) et de prendre connaissance des méthodes d’élevage, d’éclosion et d’engraissement des poissons.