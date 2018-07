<span style='text-decoration: underline;'>Energie renouvelable </span>:<br><span style='color:red;'>La CREG compte lancer un appel d’offres national</span>

La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), a organisé hier à Alger, le Forum national de préparation du lancement d’un appel d’offres national de développement des énergies renouvelables, par voie de mise aux enchères.

Intervenant lors de cet événement important pour la relance du secteur des énergies renouvelables, le ministre de l’Energie Mustapha Guitouni, a estimé que cet appel d’offres national de développement des énergies renouvelables par voie de mise aux enchères, est une première en Algérie. «La stratégie adoptée par le gouvernement pour poursuivre la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, érigée en priorité nationale, a évolué pour prendre en compte les développements du contexte algérien et les évolutions de par le monde, notamment par rapport aux modes de soutien aux énergies renouvelables», indique le ministre, qui rappelle le soutien de l’Etat aux producteurs de l’énergie. «La première stratégie basée sur les tarifs d’achat garantis, comme mécanisme d’encouragement de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, a laissé la place à une nouvelle stratégie», souligne M. Guitouni, qui rappelle que «cette stratégie est axée, d’une part, sur le développement d’une industrie nationale de fabrication des équipements entrant dans la réalisation des centrales photovoltaïques et d’autre part, sur la mise en concurrence des investisseurs à travers un processus d’appel d’offres qui devrait permettre d’obtenir les prix du KWh, les plus bas possibles».

Le ministre a souligné, en outre, la nécessité de revoir les méthodes de construction et ce, dans l’objectif de réduire la consommation énergétique. Ainsi, il a rappelé la nécessité d’aller vers les chauffages solaires et l’alimentation. Il a estimé, par ailleurs, que le retard enregistré par l’Algérie dans le lancement des énergies renouvelables est une aubaine pour le pays, car précise-t-il, «les prix et les coûts des équipements ont baissé de 5 fois depuis 2010». Les prix actuels, selon lui, arrangent le pays en matière de financement.

Actuellement, estime le ministre, les coûts des panneaux photovoltaïques, représentent entre 60 à 70% du coût total des projets.

M. Guitouni a indiqué qu’aujourd’hui, nous pouvons compter, grâce aux projets réalisés par la SKTM, filiale de la Sonelgaz, plus de 343 MW de capacité installée en renouvelable, localisée, selon le ministre, dans la région des Hauts Plateaux et du grand Sud du pays.

«Au niveau de ces sites, la Sonatrach compte lancer des projets pour l’installation d’une capacité solaire d’environ 1,3 GW pour couvrir 80% de ses besoins sur site», souligne le ministre avant d’ajouter «les sites connectés au réseau électrique et à gazoduc, ont les meilleures conditions pour accueillir des installations solaires à court terme, avec un gain net estimé d’environ 2 milliards de dollars d’ici 2040».

À noter, que cet appel d’offres portera sur une quantité minimale de 150 MWc, devant être réalisée sur la base des technologies photovoltaïques. Lors de cette journée, il a été décidé de donner la parole à tous les partenaires et acteurs, concernés par cet appel d’offres par voie de mise aux enchères.

Alger: Noreddine Oumessaoud