<span style='text-decoration: underline;'>Les activités de l’Assemblée populaire nationale officiellement gelées</span>:<br><span style='color:red;'>La crise à l’APN s’aggrave</span>

Le bureau de l’APN, élargi aux chef de groupes parlementaires et présidents de commissions, mais en l’absence du président de l’Assemblé, s’est réuni hier, pour acter le gel de toutes les activités de l’APN. Représentant l’ensemble des forces politique agissantes au sein de l’APN, les députés anti-Bouhajda ont réitéré leur appel à la démission du président de l’Assemblée populaire nationale. Il faut dire que cette réunion qui a duré plusieurs heures n’a rien ramené de nouveau, au sens où la décision du gel, ainsi que l’appel à la démission a déjà été signifié à Said Bouhadja, il y a trois jours.

Il reste que cette réunion se voulait une sorte de «porte de sortie» honorable pour le désormais mal aimé de la majorité parlementaire. Les députés qui avaient initié la démarche d’hier, entendaient laisser une dernière chance au président de l’Assemblée de répondre favorablement à leur desiderata en démissionnant séance tenante, en présence de tous les membres du bureau de l’Assemblée. Mais il semble que le principal concerné par cette démarche n’a pas entendu les choses de la même oreille et a pris la résolution de camper sur la position qui est la sienne depuis l’éclatement de la crise, à savoir qu’il n’est pas démissionnaire et que seul l’autorité morale du président de la République est susceptible de l’amener à rendre le tablier.

En l’absence d’une réaction officielle ou officieuse du Palais d’El Mouradia, Said Bouhadja s’en tient à la réglementation en vigueur qui rend caduc toute initiative de parlementaire visant à l’écarter. L’homme est d’ailleurs renforcé dans sa posture par la Constitution et le règlement intérieur de l’APN. Aucune force politique ni pétition n’est en mesure de le déloger du strapontin qu’il occupe depuis mai 2017. Said Bouhadja qui s’est exprimé dans la presse a été, sur le sujet, on ne peut plus clair. Seule sa loyauté au chef de l’Etat et le respect qu’il lui voue sont susceptibles de peser sur la balance. Le président de l’APN a, en effet, pris la précaution de souligner son attachement à la politique du président de la République et rappelé son soutien pour un nouveau mandat pour le président Bouteflika. On aura compris que le problème n’est nullement politique, mais relève d’une autre dimension, plus managériale qu’autre chose, selon les reproches formulés par les députés à l’appui de leur appel à la démission du président de l’APN.

La confirmation, hier, de leur détermination à ne plus siéger sous la présidence de Bouhadja, confirme l’aggravation d’une crise que peu d’observateurs croyaient possible, il y a à peine quelques semaines. Le spectre de la dissolution de la Chambre basse du parlement, même s’il n’est pas encore d’actualité, se rapproche néanmoins à grand pas. Il n’y a pour l’heure, aucun signe de détente d’un côté comme de l’autre. La seule issue possible pour sortir de cette crise serait une initiative présidentielle. Or, cela reviendrait à une ingérence de l’exécutif dans les affaires du pouvoir législatif.

Le chef de l’Etat peut user de son autorité morale, reconnue par tous, pour désamorcer la situation, mais ce serait une première dans les annales des institutions républicaines du pays. La vraie intervention admise par les textes de loi serait qu’il intervienne pour mettre un terme à la crise en usant des pouvoirs que lui confère la Constitution. C’est à dire, dissoudre l’Assemblée et convoquer de nouvelles élections législatives. Mais on n’en est pas encore là et les uns et les autres espèrent une fin de la crise aujourd’hui au plus tard.