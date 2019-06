<span style='text-decoration: underline;'>Elle se positionne en faveur du dialogue inclusif </span>:<br><span style='color:red;'>La crise mobilise la société civile</span>

Aux initiatives de la société civile, il faut ajouter les propositions des partis, dont ceux de l’opposition se sont réuni hier pour accorder leurs violons sur une initiative commune. Mais pour l’heure, il n’y a rien de sérieux qui pointe à l’horizon.

La scène nationale foisonne de proposition de sorties de crise et d’appel au dialogue. Un état de fait tout à fait positif en ces temps où il est souhaité une cohésion sans faille du corps social pour dépasser la crise institutionnelle. Cette attitude est à saluer, sauf qu’à ce jour, il n’a pas été constaté la convergence que tous les Algériens souhaitent. En effet, il y a lieu de relever des initiatives et des suggestions émanant de nombreuses organisations en réaction notamment à l’appel lancé mardi dernier, à partir de Tamanrasset, par le chef d’Etat-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah. Le général de corps d’armée avait, rappelons-le, insisté sur la nécessité d’un dialogue «sérieux, rationnel et constructif», afin de résoudre la crise que vit le pays. Ahmed Gaïd Salah n’a pas hésité à évoquer des «concessions réciproques», preuve d’une grande ouverture d’esprit et une réelle volonté d’associer l’ensemble des Algériens à la recherche d’une solution.

Parmi les acteurs de la société civile, l’Académie algérienne des sciences et technologies d’Algérie (AAST), créée en 2015 et composée d’une partie de l’élite scientifique nationale établie en Algérie et de la diaspora, a appelé les «figures emblématiques du mouvement citoyen, partis, organisations et forces politiques et sociales qui le soutiennent afin de favoriser les conditions nécessaires pour dégager une solution consensuelle, en consacrant l’émergence d’une autorité nationale chargée d’assurer une période transitoire pour l’organisation des élections présidentielles». Dans le communiqué signé par la présidente de l’AAST, Malika Allab-Yaker, cette association a clairement suggéré que cette autorité soit composée de «personnalités reconnues pour leur intégrité, impartialité et engagement national».

De son côté, l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), avait appelé à la tenue d’une conférence nationale susceptible de constituer «le cadre adéquat pour débattre et approuver les étapes à entreprendre dans le cadre d’une vision nationale globale qui servirait de feuille de route à même de répondre, dans les plus brefs délais, aux revendications du peuple et de permettre aux institutions de l’Etat de poursuivre normalement leur fonctionnement», rapporte le communiqué de l’organisation. Elle propose également, la constitution d’un gouvernement technocrate par les dirigeants de la période de transition «lequel ne sera pas en droit d’avoir un lien direct avec le processus électoral», mais se chargera plutôt de la mise en place des différents moyens pour l’organisation de ces échéances.

A côté de ces organisations, la scène nationale a enregistré l’appel de 16 personnalités religieuses, dont le doyen des oulémas algériens, cheikh Mohamed Taher Aït Aldjet et le président de l’Association des Oulémas musulmans, Abderrezak Guessoum. Ils ont souligné dans le document qu’ils ont rendu public récemment, que «le peuple est la source de tout pouvoir (…) la voix que le peuple veut faire entendre chaque vendredi, est assimilée à un référendum populaire». «La période de transition sera confiée à une personnalité consensuelle jouissant de l’approbation de la majorité populaire pour diriger le pays», ont indiqué les signataires du communiqué, suggérant qu’il sera question par la suite, d’organiser une élection libre, transparente et crédible. Les signataires ont, aussi, exhorté le peuple algérien «à préserver l’unité nationale, adopter une attitude pacifique et s’attacher aux constantes nationales», saluant «la résistance» de l’institution militaire dans sa démarche visant à «protéger le pays, à accompagner le hirak populaire, à préserver sa sécurité et à comprendre ses revendications et aspirations».

A ces initiatives de la société civile, il faut ajouter les propositions des partis, dont ceux de l’opposition se sont réuni hier pour accorder leurs violons sur une initiative commune. Mais pour l’heure, il n’y a rien de sérieux qui pointe à l’horizon, à l’exception, peut-être, de la conférence nationale de la société civile, prévue pour le 15 juin prochain.

Yahia Bourit