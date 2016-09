«La critique est aisée, l’art est difficile»

Ici, comme sans doute ailleurs, le «débat» populaire a tourné autour du grand «fiasco» réalisé par l’Algérie aux JO de Rio. Un échec qui aurait pu prendre l’ampleur d’un sinistre s’il n’y avait pas eu cet exploit remarquable de Taoufik Makhloufi, double médaille d’argent, qui aurait ainsi «sauvé l’honneur». Au café «des mauvaises langues» attitrées, l’ambiance était hier, marquée par les critiques virulentes et les polémiques récurrentes, sur la gestion nationale du sport en général et du football en particulier. Le grand pavé dans la mare lancé par notre vice champion olympique au 800m et 1 500m a été évidement décortiqué, et lu sous tous les angles. Pour certains, peu nombreux, ils considèrent que «la critique est aisée, mais l’art est difficile», laissant entendre que Taoufik Makhloufi n’avait pas à dénigrer de manière globale les responsables du secteur sportif olympique, sans donner des détails et des précisions, sur les graves accusations de faillite et de sabotage. Pourquoi notre athlète a attendu l’issue de la finale du 1500 mètres, pour dénoncer en termes forts, au micro de la chaîne sportive BeInSports, la gestion des responsables algériens en charge du sport. « Ces personnes utilisent leurs postes pour réaliser leurs intérêts personnels contre celui des sportifs. J’ai souffert pendant quatre ans, depuis mon titre olympique de Londres, alors que dire des autres athlètes anonymes. Le gouvernement a alloué de gros moyens pour aider les athlètes algériens, mais ces personnes ne pensent qu’à leurs intérêts et le résultat, on le constate, lors de ces jeux Olympiques» a déclaré Makhloufi, en revenant sur les conditions lamentables dans lesquelles se sont retrouvés les boxeurs et les judokas algériens, ainsi que des athlètes comme Berraada, qui auraient pu largement rapporter d’autres médailles à l’Algérie. Repris par toute la presse nationale, et «à la une» de certains grands quotidiens, ce «cinglant réquisitoire» de Makhloufi, même s’il ne souffre d’aucune arrière pensée, ne pouvait que faire le bonheur des sphères médiatiques et politiques, inscrites au registre de l’opposition au pouvoir, au système et aux institutions. Beaucoup notent cependant, que le constat dressé par l’athlète algérien à la fin des JO, était plus ou moins connu de l’opinion. «Mais, le coureur Taoufik Makhloufi se serai-il exprimé de la même manière, s’il avait réussi à décrocher la médaille d’or et à conserver son titre? « Cette question, posée par un retraité attablé au café des «mauvaises langues», traduit bien l’ampleur des doutes et du marasme, qui régnent sur la scène sportive nationale, comme d’ailleurs dans bon nombre d’autres secteurs. Malgré les moyens financiers importants dégagés par l’Etat, pour le développement local, la promotion de la culture et de la pratique sportive, les inepties et les échecs sont souvent au rendez-vous. Avec un arrière goût de prédation et de lutte de clans, autour d’Intérêts et d’avantages qu’offrent certaines fonctions.

Par S.Benali