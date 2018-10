<span style='text-decoration: underline;'>PIB</span>:<br><span style='color:red;'>La croissance globale a été de 0,7% au 2ème trimestre 2018</span>

À en croire les chiffres fournis hier, l’Office National des Statistiques (ONS), et repris par l’APS, la croissance globale du Produit Intérieur Brut (PIB) de l’Algérie a été de 0,7% au 2ème trimestre 2018 par rapport au même trimestre de l’année 2017.

Selon les chiffres de l’ONS, la croissance du secteur des hydrocarbures a connu une baisse comparativement à l’année écoulée. D’autres secteurs ont aussi contribué à la hausse de la croissance du PIB de l’Algérie. Contrairement aux hydrocarbures qui plombent la croissance du PIB, le secteur agricole a connu une ascension importante.

«Cependant, la croissance du secteur des hydrocarbures s’est caractérisée par une baisse de 8,2% au 2ème trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017» a affirmé l’ONS.

«Ainsi, le taux de croissance du PIB hors hydrocarbures, a été de 2,8% au cours du 2ème trimestre de cette année par rapport à la même période de 2017. Pour l’ONS, la croissance du PIB hors hydrocarbures reste «appréciable», tirée essentiellement par le secteur agricole», précise la même source.

En effet, le secteur agricole a enregistré une performance soutenue de 8,9% durant le 2ème trimestre 2018 contre 0,7% au 2ème trimestre 2017. D’autres secteurs ont également participé à cette performance du PIB hors hydrocarbures. Il s’agit, en premier lieu, du secteur du Bâtiment, travaux publics et hydrauliques (BTPH y compris services et travaux publics pétroliers) qui a réalisé une croissance de 3%. Une croissance positive a également concerné les secteurs de l’industrie (+2,1%), des services marchands (+2,6%) et des services non marchands (+1,7%), détaille l’Office. Les Services Marchands sont les Transports et communications, le Commerce, les Services fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi que les Hôtels-Cafés-Restaurants. Quant aux Services Non Marchands, ils concernent les Affaires immobilières, les Services financiers et les Administrations publiques. En valeurs courantes, le PIB du 2ème trimestre 2018, a connu une croissance importante de 9,3% par rapport à la même période de l’année dernière.

«Dans ce sens, la hausse du niveau général des prix au 2ème trimestre 2018, a été de 8,6% contre 3,5% pour la même période de l’année précédente. Cette hausse du déflateur du PIB, s’explique essentiellement par la hausse des prix des hydrocarbures», ont conclu les chiffres de l’ONS.

Il est à signaler dans ce cadre, que pour ce qui est de la croissance économique en Algérie pour 2017 et 2018, le Fonds monétaire international (FMI), a revu à la hausse ses prévisions en prévoyant une progression devant intervenir dans le sillage d’une réduction du déficit du compte courant. Dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques mondiales, publié le 17 avril 2018 à Washington à la veille des réunions de printemps du FMI et du Groupe de la Banque Mondiale, le prêteur en dernier ressort, table désormais sur une croissance de 3% en 2018 contre 0,8% anticipé dans son rapport d’octobre. Cette cadence sera maintenue en 2019, mais avec une légère baisse à 2,7%, selon les mêmes projections. En 2017, la croissance a atteint 2%, contre 1,5% projeté en octobre, d’après les données consolidées du Fonds. Le FMI ajuste légèrement à la hausse ses prévisions de croissance pour l’Algérie. Le FMI a relevé ses prévisions pour l’inflation à 7,4% cette année contre une projection initiale de 4,4%. La projection pour 2019 se situe autour de 7,6%. Le déficit du compte courant qui a atteint -12,3% du PIB en 2017, devrait se réduire à -9,3% du PIB en 2018 et représenter -9,7% du PIB en 2019. Le FMI a également abaissé ses projections pour le chômage en Algérie à 11,2% en 2018 après avoir tablé en octobre de l’année dernière sur 13,2%. Le taux de chômage devrait progresser à 11,8% en 2019.

Alger: Samir Hamiche