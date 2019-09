<span style='text-decoration: underline;'>L’artiste-peintre Talbi Abdelhadi nous livre ses impressions En marge de la clôture de l’Expo au Musée Ahmed Zabana</span>:<br><span style='color:red;'>«La culture de l’art et la condition de l’artiste, deux impératifs à développer»</span>

Les thèmes de Talbi Abdelhadi, artiste-peintre dans leur majorité représentent le traditionnel de l’Algérie profonde dans toute sa variété, les champs de blé, le monde rural, les paysages, les marabouts et ses visiteurs, les femmes voilées aux haïks, la mer, le vieil Oran et les dédales de Sidi El Houari, quartier de naissance de l’artiste et la fantasia. Dans cet entretien, il nous livre, entre autres, ses impressions sur l’exposition artistique qui s’est déroulée au musée Ahmed Zabana d’Oran.

L’exposition clôturée ce 15 Septembre, a réuni 5 artistes-peintres, anciens et nouveaux, avec visiblement des styles différents. En quoi cela constitue à vos yeux, une richesse et un apport pour l’Art en Algérie ?

Talbi Abdelhadi: Oui, certainement, les différents styles qui se sont côtoyés durant ces 45 jours qu’a duré l’exposition au Musée Ahmed Zabana d’Oran, se sont avérés enrichissants pour le milieu artistique et ce, tant pour les jeunes et les moins jeunes, car, chacun a proposé son apport au monde de l’art par son innovation dans la technique, la composition et le contenu.

Chaque artiste a donné libre cours à son sens de la créativité, en traitant une thématique différente. La nostalgie est-elle fortement présente dans l’approche de chacun d’eux ?

Talbi Abdelhadi: En général, les artistes algériens, dans leur majorité, sont nostalgiques parce qu’ils trouvent leur inspiration dans les sujets traitant de l’histoire et de la vie des anciens par ce qu’elles véhiculent comme simplicité et côté pittoresque, entre autres.

L’exposition s’achève, peut-on connaître les points forts et les plus faibles de cet événement ?

Talbi Abdelhadi: L’exposition a connu une prolongation de 15 jours supplémentaires, une bonne chose en somme, puisque cela a permis à un plus grand nombre de citoyens de s’y rendre. A mon avis, le point positif, que je juge primordial, est l’espace choisi pour l’organisation de cette exposition, à savoir le musée Ahmed Zabana. C’est un lieu mythique de la ville d’Oran de par la richesse historique et culturelle qu’il représente; d’où d’ailleurs, sa réputation au niveau territorial tant qu’international. Ceci a permis à l’exposition de connaître une meilleure médiatisation et un nombre considérable de visiteurs, d’autant plus que cela à coïncidé avec les vacances estivales. En revanche, le point faible constaté le long de cette exposition, demeure inextricablement, le peu de rencontres et d’échanges avec le public. Rares, sont ceux parmi les visiteurs, qui ont daigné s’intéresser aux opinions des artistes, ni osé leur poser des questions ou demander des éclaircissements sur divers points importants concernant la culture et l’enrichissement du savoir personnel. L’expo n’est-elle pas justement faite pour le public ? Comme quoi, la culture de l’intéressement à l’art reste à développer chez nos concitoyens.

Justement, comment le public a-t-il réagi ?

Talbi Abdelhadi: comme expliqué plus haut, il y a toujours cette timidité ou ce blocage psychologique chez le visiteur qui n’ose pas exprimer son sentiment face à une toile, ou donner son avis, poser les questions qui lui passent par la tête. Certes, la plupart des gens qui ont visité l’exposition, étaient ébahis par la beauté des toiles, fascinés par les couleurs, mais tout en restant réservés comme si l’art ne les concernait pas. Pour nous artistes, c’est frustrant, car, notre travail, leur est destiné et qu’en retour, nous aurions aimé, déceler leurs impressions, leurs enthousiasmes, leurs avis critiques ou non.

Mr Talbi, votre notoriété et votre long parcours vous mettent en position d’un des doyens des artistes algériens. Que manque-t-il dans le paysage artistique national pour le placer définitivement dans le gotha international ? Peut-on parler d’une nouvelle génération d’artistes talentueux ou bien le chemin est encore long ?

Talbi Abdelhadi: Atteindre l’objectif d’être dans les premiers rangs internationaux dans le domaine de l’art, est une besogne qui reste toujours pénible et longue. Certains paramètres doivent configurer le paysage artistique national pour prétendre pour le placer dans le gotha du marché de l’Art et de la reconnaissance internationale. L’on n’est pas qu’au bout du chemin, car, nombre de facteurs constituent un obstacle de taille pour l’épanouissement du paysage national, malgré l’existence d’artistes talentueux, parmi les anciens et les nouveaux. Maintenant pour remettre ce secteur sur la bonne voie, il va falloir régler certains détails techniques pour permettre à l’artiste de retrouver la plénitude de son inspiration et se consacrer entièrement à sa passion qu’est l’œuvre artistique. Voilà pourquoi, je juge que l’instauration d’un statut de l’artiste plasticien et la création d’un marché de l’art qui permettra à l’artiste de subvenir à ses besoins vitaux, sont des impératifs indéniables pour le bien de l’art en Algérie et sa pérennisation.

Entretien réalisé par Karim Bennacef