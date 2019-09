<span style='text-decoration: underline;'>Le Tourisme à Aïn El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>La culture du chameau</span>

Il faut vraiment manquer d’imagination pour animer une saison estivale, notamment dans une station balnéaire de l’aura d’Aïn El Türck, qui, malgré les manquements et les incohérences, continue d’attirer des centaines de milliers d’estivants durant l’été, à la quête d’un brin de fraicheur en bord de mer.

Autrefois, soit plus de 20 ans auparavant, les vacanciers venaient goûter aux bienfaits de la mer et du sable doré et jouissaient durant leurs vacances d’une panoplie d’animations, tels que des jeux aquatiques, des concours de pêche, des fêtes foraines, des tournois de volley ball sur sable, de galas artistiques et, cerise sur le gâteau, en guise de clôture, d’une semaine de festivités, dite « fête des plages», lors de laquelle vacanciers et autochtones partagent des moments de liesse dans une ambiance bon enfant.

Aujourd’hui, tout cela n’est qu’un lointain souvenir que quelques nostalgiques se relatent avec une pointe de dépit au regard de ce qu’offre la commune à ses hôtes occasionnels. Et pour cause, le chameau, une trouvaille inattendue, transporté sur plus d’un millier de kilomètres du fin fond du Sahara, meuble les journées estivales des vacanciers. Le rituel a pris le pas sur l’imagination, et l’on semble, depuis quelques années, se satisfaire de cet « ameublement » pour créer l’illusion chez les estivants, d’un air de vacances en bord de mer, puisque le chamelier est autorisé, lui et sa bête à sillonner continuellement les plages de la commune, sous l’œil certes curieux et enchanté des enfants, auxquels certains parents daignent sous l’insistance de leurs progénitures, offrir une petite balade monnayée et une photo prise dans le tas.

Une distraction, la seule d’ailleurs, qui vient casser la monotonie, mais sans plus. Le lendemain, c’est le même chameau conduit par le même chamelier qui replante le décor de la veille, continuellement, jusqu’à l’épuisement, rentabilité oblige.

Car il faut savoir que le transport du chameau de son lieu d’origine jusqu’à Aïn El Türck, coûte à son propriétaire les yeux de la tête, en plus de son entretien et sa nourriture. Pour les vacanciers occasionnels, les habitués surtout, à chaque saison estivale, l’apparition du chameau sur les plages, n’interroge plus. On fait avec.

Pour les caisses de la commune, cela ne rapporte pas un sou, qu’à cela ne tienne, devrait-on se dire. Les subventions étatiques sont là pour combler les manques à gagner en recettes fiscales de l’APC. Quant à la qualité du séjour des vacanciers, cela n’est plus considérée comme étant un objectif. Lors de ces longues dernières saisons estivales, les responsables locaux ne se sont pas fendu l’esprit pour créer plus d’animations, ni pour innover d’ailleurs, ni à penser à chercher les moyens pour renflouer la trésorerie publique.

Ayant pris le pli de stéréotyper les saisons estivales, cela érode moins les méninges et limite la responsabilité. Et l’on ne sera pas étonné de revoir, lors de la prochaine saison estivale, le chamelier et son chameau. Le même chamelier, certainement, mais pas le même chameau. Pour la simple raison que ce dernier finit en couscous géant, car le coût de son transport pour le retour, revient très cher à son propriétaire.

Karim Bennacef