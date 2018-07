Si le mal de l’Algérie se résumait à un chanteur sur scène, cela se serait su il y a bien des années. Ce qui se passe ces derniers temps et qui se répète dans certaines régions du pays, nous interpelle au plus haut point. Ces galas qui sont annulés sous la pression de certaines foules déchaînées, est un fait inquiétant et surtout révélateur d’une manipulation grossière de la détresse de certaines couches de la société algérienne.

Le plus grave, c’est que là où ils ont osé, ils ont réussi. Les pouvoirs publics ont du reculer et annuler illico presto toutes les activités culturelles programmées auparavant. A croire que les divertissements, les galas et les festivals, ont vécu dans notre pays. A ce rythme, on aura bientôt un été sans aucune activité culturelle. Après cela, on aura des étés sans plages. Ensuite, des écoles où la mixité sera bannie et on aura bien d’autres bizarreries qui vont s’allonger au fur et à mesure, que ceux qui tirent les ficelles trouveront toujours comment tisser le lien entre la détresse d’une partie de la population et ces événements.

D’un coup et comme par magie, des manipulateurs tapis dans l’ombre, ont décrété la culture ennemie du peuple, de ses traditions et de sa religion. Ils ont tenté, osé et maintenant ils sont en train de gagner leur bataille. En se basant, en premier, sur ce qu’ils qualifient de préceptes de l’Islam où ils décrètent ce qui est «hallal» et ce qui est «haram», ils ajoutent plus loin, que l’argent dépensé pour ces rencontres doit aller à des projets prioritaires et ils mêlent pêle-mêle; logements, hôpitaux, écoles, emplois et tout ce qui fait en réalité le cheval de bataille des populistes qui savent jouer sur la corde sensible de la population.

Mais, on sait que tout cela n’est qu’un subterfuge pour cacher le fond de la pensée de ces nouveaux redresseurs de torts. Leur seul objectif, est de mettre continuellement sous leur tutelle la société algérienne. C’est le même projet que nous avons vécu à la fin des années 80 et au début des années 90 qui est en train de reprendre forme sous de nouveaux habits. Les extrémistes et les populistes n’ont pas désespéré de mettre toute la société algérienne sous leur coupe. Mais quelle que soit la réussite de l’instant, ces gens ne doivent jamais perdre de vue que le peuple n’est pas amnésique et qu’il n’a pas oublié toutes les horreurs qui lui ont été infligées au nom de ces doctrines d’un autre âge qui ont voulu exploiter notre religion et nos misères pour atteindre leurs objectifs. La société est déjà avertie et surtout meurtrie et elle finira par rejeter tous ces extrémismes.

Par Abdelmadjid Blidi