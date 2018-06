<span style='text-decoration: underline;'>...</span>:<br><span style='color:red;'>CAIDA HALIMA (1859–1944) La dame qui a tenu tête aux colons (2/2)</span>

Plus encore, cette généreuse dame fit construire une mosquée, à l’emplacement de la maison familiale de Médina Djedida, baptisée «Djema’a Benkabou», du nom de l’Imam qui dirigeait la prière, dans ce quartier mythique d’Oran, surnommé par dérision «Village nègre» par l’administration coloniale. Dame charitable, elle encouragea les associations caritatives et aida matériellement à la promotion des rares «medersas», les seuls lieux éducatifs, autorisés pour les jeunes oranais. D’ailleurs, pour la remercier, l’association religieuse «Mouloudia,» lui décerna un diplôme d’honneur, au cours d’une grande cérémonie qui s’est déroulée en 1933, rappelle-t-on. Plus tard, Caïda Halima accomplira le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, accompagnée de dix personnes, entièrement prises en charge par ses soins en 1938. Cette grande dame, qui est également la pette-fille de Cheikh Abdelkader Ziani, illustre savant théologien, demeure de nos jours, un symbole de la femme active, moderne et profondément humaine. Elle servira d’exemple aux générations montantes, pour de nombreuses femmes. Elles ont adopté ses qualités, pour participer activement à la promotion de la femme oranaise, dans le mouvement national. De nos jours, elle est souvent citée, pour ses nobles qualités morales, son militantisme et sa foi, ainsi que son courage. Pour l’histoire de la guerre de libération nationale, elle est la mère de Setti Ould Cadi, (1904 – 1965), une moudjahida qui fut arrêtée en 1957, après le démantèlement du « Réseau Abdelwahab », Jugée par le Tribunal des Forces Armées, dans le cadre du fameux « Réseau 3/83 ». Elle fut incarcérée à la Maison d’arrêt d’Oran jusqu’en 1961. Sortie de la prison très affaiblie, des suites des séquelles des séances de torture, que lui ont fait subir ses geôliers du 2eme Bureau, elle décéda en 1965. S’agissant de sa mère, Caïda Halima, elle est tombée malade, à une période où sévissait à Oran une épidémie de typhus. Elle s’est éteinte le 22 aout 1944, à l’âge de 85 ans, dans sa résidence de la rue Mac Mahon, dans le quartier de St Antoine, à la limite de Medina Djedida. Une foule impressionnante l’accompagna à sa dernière demeure, à l’intérieur de la mosquée « Djama’a Benkabou », pour y être enterrée, selon ses dernières volontés.

Abdallah Bendenia