<span style='text-decoration: underline;'>Vignettes automobiles </span>:<br><span style='color:red;'>La date de l’acquisition prolongée jusqu’au 15 août</span>

La Direction Générale des Impôts (DGI), informe les propriétaires des véhicules (véhicules de tourisme; utilitaires; de transport et de voyageurs), que, la période légale d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2019, fixée du 2 juin au mercredi 31 juillet 2019, est prolongée jusqu’au jeudi 15 août 2019 à 16 heures.

Selon un communiqué de la DGI publié sur son internet, il est précisé à ce titre, que «les vignettes automobiles sont disponibles dans toutes leurs quotités auprès des Recettes des impôts et des bureaux de poste. A titre exceptionnel, les Recettes des impôts seront ouvertes les samedis, durant cette période».

Par ailleurs, selon la même source, il est rappelé que «la carte provisoire de circulation (carte jaune), tient lieu de carte d’immatriculation (carte grise), par conséquent, la vignette devient exigible dans un délai d’un mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national».

«Aussi, il y a lieu de signaler que, conformément aux dispositions de l’article 305 du code du timbre, à l’expiration de la période normale d’acquittement, le paiement spontané de la vignette donne lieu à une majoration de 50%, et si l’infraction est constatée par les services de contrôle habilités, cette majoration est portée à 100%. Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% du montant de cette vignette (Art.308 du code du timbre)», a précisé la DGI.

«Enfin et en vue d’éviter les chaînes d’attente et les désagréments qui en résultent, la Direction générale des Impôts, invite les propriétaires des véhicules à ne pas attendre le dernier moment pour s’acquitter de cette obligation légale», a conclu le communiqué.

Les prix des vignettes

Il est utile de rappeler que les propriétaires de véhicules neufs acquis en 2019 demeurent concernés par l’achat de la vignette. S’agissant des véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue, le tarif de la vignette est fixé à 500 DA pour les véhicules de tourisme et à 3000 Da pour les véhicules utilitaires. À ce titre, la carte provisoire de circulation (carte jaune), tient lieu de document servant à son acquisition dans un délai d’un mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national.

S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le poids total en charge (PTC) et non pas la charge utile. Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette. Le prix de la vignette varie en fonction de la puissance de motorisation du véhicule et de son ancienneté: Une fourchette de 500 DA à 3000 DA est imposée pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, de 1 000 DA à 4 000 DA pour ceux dont l’âge varie entre 6 et 10 ans et de 1 500 à 6 000 DA pour les 3 à 6 ans. Les véhicules ayant moins de 3 ans sont imposés d’une vignette dont le prix oscille entre 2 000 et 10 000 DA. Toutefois, l’exemption de la vignette automobile est toujours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’État et aux collectivités locales (communes, daïras, wilayas) et les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires.

Cette exonération touche également les ambulances, les véhicules équipés de matériels sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d’un carburant GPL/C.

Noreddine Oumessaoud