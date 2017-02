<span style='text-decoration: underline;'>Le hadj 2017 coûtera au minimum 56 millions de cts </span>:<br><span style='color:red;'>La délégation officielle algérienne s’est envolée aux Lieux Saints</span>

La délégation officielle chargée d’étudier les offres de prestations (hébergement, transport, restauration…) à Médine et à la Mecque des hadjis algériens, s’est envolée lundi vers les Lieux Saints a-t-on appris mardi de sources bien informées qui précisent que l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), avait publié dans les journaux saoudiens un avis d’appel d’offres pour sélectionner les meilleurs prestataires de services.

Alger: H. Maalem

La délégation était composée du directeur de l’Office, des représentants des ministères des Affaires Religieuses, de l’Intérieur, des Finances, du Tourisme en plus de deux délégués de la Banque d’Algérie et de la compagnie aérienne nationale. Les gérants des agences de voyages ont été aussi invités pour choisir les prestations de restauration et d’hébergement. Selon des sources concordantes, le Hadj 2017 coûtera plus cher cette année. On avance même le chiffre de 56 millions de cts. Le pèlerinage 2016 avait coûté 49 millions de cts rappelle-t-on, soit une hausse de près 7 millions de cts ou l’équivalent de 500 euros. Il importe de noter que l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), a désigné au total 38 agences dont 36 privées et deux agences publiques pour l’encadrement des hadjis algériens. Pour la région Ouest, onze agences privées ont été sélectionnées, dont cinq dans la seule ville d’Oran et seront chargées d’encadrer les pèlerins en partance de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella. Les 38 agences seront instruites par l’Office pour assurer des prestations de qualité à nos futurs pèlerins. Les agences de voyages doivent surtout prendre en charge la restauration des Hadjis dans les lieux d’hébergement. Les agences de voyages privées, doivent respecter le cahier de charges élaboré par les services concernés qui stipule que ces agences sont responsables de leurs clients durant tout le séjour dans les Lieux Saints.

Les inscriptions du hadj seront entamés aujourd’hui et se poursuivront jusqu’au 7 mars. Le tirage au sort aura lieu le 18 mars 2017.