Voilà un pays qui divise clairement le monde. Si ailleurs, et notamment dans le monde arabe, on fait et on défait les régimes comme on change de chemise, ce n’est pas le cas au Venezuela. Les derniers développements ont clairement creusé le fossé entre les pros et les anti-changements opérés ces deniers jours, avec l’auto-proclamation du président du parlement comme président par intérim.

Les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, la Colombie et plusieurs autres pays latino-américains, ont vite fait de reconnaître Juan Guaido, mais ce n’est pas le cas d’autres puissances comme la Russie, la Chine, Cuba, le Mexique et la Turquie, qui considèrent Nicolas Maduro comme le seul président légitime du Venezuela. Vladimir Poutine a été des plus clairs à ce sujet en déclarant son «soutien aux autorités légitimes du Venezuela» et dénonçant une «ingérence extérieure destructrice».

A l’intérieur du pays, les divisions sont tout aussi profondes, même si l’armée s’est clairement positionnée en faveur du président élu et s’est dressée comme un rempart contre ce qui ne peut être qualifié que comme un coup d’Etat institutionnel. Un coup d’Etat clairement appuyé de l’extérieur et qui pose de profondes questionnements sur le bien fondé des doctrines démocratiques de certains pays qui n’hésitent plus à fouler au sol leur prétendu attachement aux principes de l’alternance au pouvoir.

Ce qui se passe actuellement au Venezuela, n’est en réalité qu’un aperçu de toutes les dérives qui caractérisent les relations internationales où l’ingérence des pays nantis se fait en plein jour et sans aucune retenue. Les pays arabes sont bien placés pour savoir les ravages occasionnés par une telle politique. Une politique pilotée de l’extérieur et nourrie de l’intérieur par des pseudos intellectuels qui jouent la division au sein des sociétés en se cachant derrière les beaux slogans de la démocratie et de la liberté entonnés par l’Occident, qui manipule ses pions et ses marionnettes pour arriver à ses desseins.

Une répartition qui a jeté dans le désarroi des millions de personnes qui vivent aujourd’hui dans la guerre et la précarité, alors que les chantres de cette démocratie de façade ont déjà regagné leur QG à Paris, Londres Berlin et Washington.

Maduro n’est peut-être pas le président le plus compétent de la planète. Il n’a pas réussi à rendre son peuple heureux et satisfait de lui. Mais d’autres aussi, n’ont pas réussi dans leur pays, alors faut-il pour autant chasser Macron, Trump ou Merkel ? Non, bien sûr, le seul fait d’y penser est déjà un acte déplacé…

Par Abdelmadjid Blidi