Le message aux Algériens du président de la République a ceci d’historique est qu’il situe les prochaines élections législatives dans leur contexte politique, social et surtout stratégique. En soulignant le respect des délais constitutionnels pour leurs tenues depuis son arrivée à la tête de l’Etat, le président Bouteflika met le point sur un aspect tout à fait central de la construction de la démocratie dans notre pays. Il est en effet inexact de résumer la culture démocratique dans son seul volet électoral, mais il est, dans le même temps, essentiel de maintenir la régularité de la consultation des citoyens, au motif que cette pratique ne résulte pas seulement d’une volonté de l’Etat, mais constitue qu’on le veuille ou pas une réelle revendication populaire.

Les Algériens exigent d’être consultés par les politiques. Cette impression de désintérêt manifestée par les citoyens, ne doit pas être assimilée à un refus de ce pendant nécessaire de toute pratique démocratique que sont les élections. Car, si par malheur, le pouvoir décidait de confisquer ce droit aux citoyens en mettant fin aux élections, il aura certainement en face de lui des millions d’Algériens qui réclameront le retour du principe de la consultation populaire. C’est dire qu’il ne faut pas prendre cette régularité dans l’accomplissement graduel de la démocratie algérienne, comme un geste inutile de la part de l’Etat. Il vaut son pesant d’or et les citoyens de tout le pays mesurent l’effort du président de la République qui y veille, même s’il ne le dit pas ouvertement.

Ce qu’il faut donc saluer dans ce qui arrive ces dernières années en Algérie, c’est bien cette victoire historique qui révèle une maturité des institutions de la République qui épousent de scrutin en scrutin les contours d’Assemblées de plus en plus représentatifs et de la société. Celle-ci est actuellement en situation d’observateur. Mais elle finira certainement un jour par comprendre son véritable rôle dans l’édification de la nation et de la démocratie. Si ce ne sera pas pour le 4 mai prochain, cela adviendra un jour ou l’autre. L’important est que dans cette longue construction, aucune goutte de sang algérien ne sera versée. La démocratie est précieuse, mais elle ne servira qu’en situation de paix.

Par Smaïl Daoudi