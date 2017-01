La déprime culturelle

L’ancien et célèbre grand magasin, «Prisunic» situé sur le Bd Emir Abdelkader, a été on le sait, aménagé pour servir de centre culturel au centre de la ville d’Oran. Mais il abrite encore, depuis près de cinq ans, le siège administratif du Cabinet du Maire et accessoirement un hall d’exposition.

Le vieil immeuble des anciennes galeries algériennes sur la rue d’Arzew, abandonné lui aussi durant près de trois décennies, a été lui aussi «récupéré» et aménagé par une certaine agence de gestion de projets culturels pour devenir le «Musée des Arts Modernes» d’Oran. Une sorte d’annexe du Musée des arts modernes d’Alger, implanté lui aussi sur une ancienne structure des galeries algériennes. Avant-hier, au détour d’une visite du Ministre de la culture à Oran, on apprenait que le projet MAMO sera inauguré en mars prochain. Les travaux réalisés sur cet espace de 6400 m2, ont coûté près de 400 millions de dinars. Ils ont complètement transformé le bel édifice commercial datant des années «30». Selon les informations publiées par la presse locale, le sous-sol du bâtiment sera réservé à la conservation et la maintenance des objets, le premier étage sera ouvert quotidiennement aux visiteurs. Il comprend «un guichet pour la billetterie, un espace pour enfants, personnes âgées et handicapés», ainsi que «des locaux de vente d’objets et de souvenirs». Des précisions qui donnent déjà un avant-goût de l’organisation et du fonctionnement de cette structure, dédiée à l’Art Moderne. Cela rappelle un peu les méandres de l’implantation de locaux commerciaux, attenants au fameux PACO, le Palais de la culture d’Oran, juste après sa rénovation et sa première ouverture au public. Que reste-t-il aujourd’hui du PACO ? Du PACO au MAMO, Oran semble se diriger encore une fois vers les chemins incertains d’une culture administrée, axée sur le culte du contenant, à défaut du contenu. L’art dit moderne ou plutôt contemporain, même sous d’autres cieux plus expérimentés, reste l’objet de polémiques et de controverses, sur la nature des œuvres et surtout leur place, sur ce marché de l’Art dominé par l’argent, le capital et les grosses fortunes. Pour un pays en quête de promotion, des secteurs les plus classiques et les plus émancipateurs de la culture et des arts, de la littérature, la peinture, en passant par la musique ou le cinéma, s’aventurer sur ce créneau des «créations artistiques» dites modernes ou contemporaines, c’est ouvrir la porte à de nouvelles élucubrations. Certes, Oran tente il est vrai, d’afficher chaque année une vie économique, culturelle ou artistique, moins terne et moins morose. Hier encore, les officiels procédaient à l’ouverture du festival arabe du théâtre. Un événement partagé avec la ville voisine de Mostaganem, héritière d’une longue tradition théâtrale. Mais en réalité, le terrain culturel oranais, à l’image de ce présumé Salon du Livre organisé il a y quelques jours à la bibliothèque régionale, reste vide, triste et des plus déprimants.

Par S.Benali