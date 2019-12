<span style='text-decoration: underline;'>Décès du chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah</span>:<br><span style='color:red;'>La dernière bataille du général</span>

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), est décédé hier, dans la matinée, des suites d’un arrêt cardiaque à son domicile à l’âge de 80 ans. Cette information a été confirmée en début de matinée et a fait très vite le tour du pays, voire du monde. Ce décès qui intervient quelques jours seulement après la prestation de serment du nouveau président de la République, arrive à un moment où le pays sort de sa crise institutionnelle, grâce en grande partie à l’accompagnement de l’armée, avec à sa tête, le défunt Ahmed Gaïd Salah qui n’a pas ménagé ses efforts pour protéger les milliers de marches organisées par les citoyens, lutté efficacement contre la corruption en libérant la Justice et défendu bec et ongle le caractère républicain de l’Etat. De cette triple mission, deux ont été un succès éclatant. Aucune goutte de sang n’a été versée en 44 semaines de manifestations populaires et la légalité constitutionnelle a été rétablie grâce à l’élection présidentielle. Quant à la lutte contre la corruption, elle se poursuit et les procès programmés dans les prochains jours en attesteront sûrement. C’est dire que feu Ahmed Gaïd Salah a réalisé l’entièreté de la mission que lui a fixée la République. En tant que chef d’état-major de l’ANP, il a été au cœur de la spirale et s’est révélé un grand stratège et surtout un patriote très proche du peuple.

Les réactions à son décès n’ont pas manqué d’affluer de partout. Ainsi, le président de la République, ministre de la Défense nationale, Chef suprême des Forces armées, M. Abdelmadjid Tebboune, a annoncé dans un communiqué «avec profonde affliction, le décès du moudjahid général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), survenu lundi 23 décembre 2019 à 6h00 du matin des suites d’un arrêt cardiaque à son domicile avant d’être transféré à l’Hôpital central de l’Armée de Aïn Naadja».

Pour Abdelmadjid Tebboune, «l’Algérie perd, en cette douloureuse circonstance, l’un de ses vaillants héros qui est resté jusqu’à sa dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices qu’il n’a eu de cesse de consentir depuis son adhésion, dès son jeune âge, aux rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il a gravi les échelons en tant que soldat, officier, puis commandant moudjahid, loyal à sa patrie et à son peuple». Et de conclure, «l’Histoire écrira en lettres d’or les hauts faits du Général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah que Dieu le Tout-Puissant ait son âme parmi les martyrs et les saints».

De son côté, le Conseil de la Nation a décidé la suspension de ses travaux en application du deuil décrété par le président de la République. Le ministère de la Défense, a, lui, rendu public un communiqué-hommage au disparu «L’Algérie perd, en cette douloureuse circonstance, l’un de ses vaillants héros qui est resté jusqu’à sa dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices qu’il n’a eu de cesse de consentir depuis son adhésion, dès son jeune âge, aux rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) au sein de laquelle il a gravi les échelons en tant que soldat, officier, puis commandant moudjahid, loyal à sa patrie et à son peuple», note le MDN dans son message de condoléances.

L’un de ses compagnons le Président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a affirmé que le Général major Ahmed Gaïd Salah était «un modèle de noble abnégation et don de soi au service de la patrie». Dans un message de condoléances, M. Goudjil a écrit: «nous avons été profondément attristés par la terrible nouvelle de la disparition de l’un des fidèles patriotes de l’Algérie, le Général major Ahmed Gaid Salah, qui a voué sa vie entière à de hautes responsabilités et fonctions au sein de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN)».

Ces marques de respects et de reconnaissance, ont été très nombreux, sitôt l’annonce du décès de Ahmed Gaïd Salah. Il faut dire que l’homme qui a été à la tête de l’ANP plus de 15 années, a laissé une empreinte indélibérée dans l’histoire de l’Algérie indépendante en refusant la solution de facilité et en défendant la légalité et en protégeant les Algériens comme le soulignait noir sur blanc, la Constitution de la République. Il est mort, la conscience tranquille d’avoir accompli son devoir en menant l’Algérie à bon port après 10 longs mois d’une bataille pas comme les autres.

Yahia Bourit