Plus riche, plus stable et plus proche du modèle démocratique universellement admis, l’Algérie passe pour être le seul véritable garant de la stabilité dans la région d’Afrique du Nord et du Sahel. Les puissances mondiales, qui n’arrivent visiblement pas à prendre sérieusement pied dans cette sphère géopolitique sensible, se tournent toutes vers l’Algérie pour lui reconnaître un rôle central dans l’animation, la gestion et la stabilisation de toute la zone. L’ensemble des hôtes de l’Algérie tiennent exactement le même discours, à savoir que l’Algérie est un acteur incontournable sur la scène régionale.

Tous disent également leur disponibilité à écouter l’Algérie et travailler dans le sens de la paix dans la région de l’Afrique du Nord et du Sahel. C’est à ce niveau que les choses se compliquent justement. Au moment où l’Algérie appelle clairement au respect des souverainetés des Etats, les Occidentaux donnent l’impression de ne pas s’en soucier. Leur interventionnisme belliqueux au Niger et au Mali, illustre parfaitement le peu d’intérêt qu’accordent les puissants aux véritables aspirations des peuples de la région. Ces derniers, veulent vivre dans des pays indépendants et souverains. Mais cela ressemble beaucoup plus à un vœu pieu qu’à autre chose, à voir l’attitude de certains pays du Conseil de sécurité qui agissent avec une certaine légèreté lorsqu’il est question d’Africains.

Ce qui cloche dans l’attitude des Occidentaux, c’est qu’ils feignent ignorer que la vision algérienne diverge fondamentalement avec la leur. En se donnant comme doctrine de ne jamais intervenir militairement dans un pays indépendant, l’Algérie affiche clairement une approche basée sur le respect de la souveraineté des peuples. Partant de ce principe, le règlement des conflits procède d’une logique claire, à savoir que la solution doit venir à travers la consolidation des institutions nationales des nations africaines. C’est ce que veulent absolument éviter les Occidentaux pour pouvoir poursuivre le pillage des richesses du Continent noir.

Il y a là une contradiction majeure, mais qui est porteuse d’espoir pour les pays du Sahel. Il leur suffirait de se rapprocher d’Alger, de constituer un vrai front contre l’ingérence pour donner des chances de stabilité à la région. Ce n’est certes pas facile à réaliser, mais la voie existe et l’Algérie est là et est assez forte pour porter ce grand projet historique.

Par Smaïl Daoudi