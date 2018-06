<span style='text-decoration: underline;'>L’utilisation de crème protectrice contrefaite: un grave danger </span>:<br><span style='color:red;'>La détection des mélanomes à un stade précoce est indispensable</span>

Même si les chiffres avancés ne reflètent pas le nombre réel de personnes touchées par le cancer de la peau, il importe de tirer la sonnette d’alarme sur une pathologie qui fait de plus en plus de victimes, surtout lorsque l’on sait, qu’avec un peu d’attention, on arrive dans bien des cas, à éviter le pire. Même si on assiste à quelques campagnes de prévention portant sur une exposition trop prolongée au soleil, cela reste très insuffisant.

Car, bon nombre de personnes ignorent totalement le danger qu’elles encourent. Outre le vieillissement de la peau qui est surtout redouté par les femmes, ces rayons de soleil sont derrière le cancer de la peau. En effet, ces mêmes rayons sont responsables, en plus de l’altération prématurée de la peau, des fameux coups de soleil à divers degrés, des allergies, des insolations plus ou moins violentes, mais surtout le plus grave: des cancers de la peau. Même si elle est très peu connue, cette pathologie progresse dangereusement. Il y a quelques années, selon une étude au niveau de la capitale de l’ouest, on a dénombré plus d’une cinquantaine de cancers sur 300 personnes examinées. Ce type de cancer, expliqueront les spécialistes de cette maladie, est en augmentation. Et d’après les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé, deux à trois millions de cas bénins de cancers de la peau et environ 132.000 mélanomes malins, se déclarent chaque année dans le monde. De quoi s’affoler et tirer la sonnette d’alarme, surtout pour les personnes qui de par leur travail, sont exposées aux rayons du soleil. Tels que les maçons et autres.

En Algérie, les données du registre des tumeurs, du centre anticancéreux Pierre et Marie Curie, révèlent 1.005 cas de cancer de la peau, parmi le nombre total de cancers diagnostiqués qui s’élève à plus de 30.000 cas enregistrés chaque année à l’échelle nationale. D’un autre côté, il importe de mettre le point sur la diminution. Cette dernière et selon des études scientifiques, entraînerait l’apparition de 300.000 cancers de la peau bénins et 4.500 mélanomes malins supplémentaires dans le monde.

Alors, que des études épidémiologiques effectuées au Maghreb, ont révélé une prévalence de ce cancer, de l’ordre de 10 à 15% par rapport aux années précédentes. Au niveau international, ce sont près de 80 à 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau qui sont diagnostiqués chaque année. Alors que l’INCA, l’Institut national du cancer et le syndicat de dermatologues notent, la progression croissante en France du nombre de cancers de la peau où 1300 personnes meurent chaque année d’un cancer de la peau. D’autre part, sont enregistrés 9780 nouveaux cas de mélanomes qui sont diagnostiqués chaque année en France. Signalons, que l’incidence du mélanome, forme de cancer de la peau la plus sévère, croît depuis plusieurs décennies et double tous les 10 ans depuis 1945, dans tous les pays du monde. Selon les spécialistes, il est plus qu’impératif de prévenir que de guérir. C’est pour cette raison, qu’ils ne cessent d’expliquer qu’il est indispensable de se protéger des rayons de soleil et d’éviter de s’exposer pendant le zénith du soleil.

D’un autre côté, ils mettent en garde, contre la surexposition des enfants. L’âge de survenue des coups de soleil joue un rôle important: les coups de soleil dans l’enfance, sont associés au développement des nævus pigmentaires qui sont des bons marqueurs de risque de mélanome. Pour ce qui est des crèmes protectrices, les personnes désirant se dorer au soleil, doivent utiliser des crèmes pour se protéger des coups de soleil et savoir choisir celle-ci, mais surtout faire attention aux produits de contrefaçon, qui sont un vrai danger. D’un autre côté, ils mettent en garde contre l’utilisation de crème protectrice, utilisée l’année précédente. Cette dernière n’a plus la même protection. Et dans le meilleur des cas, optez pour un chapeau, un tee-shirt et des lunettes de soleil. Car, la crème solaire ne suffit pas et ne protège pas totalement.

Abdelkrim.F