La deuxième révolution

Des études sérieuses affirment que les prix de l’or noir resteraient durant les deux prochaines années à leur niveau actuel, c’est-à-dire en dessous des 50 dollars. La réunion des producteurs à Alger, ne serait pas d’un apport conséquent au regard des enjeux et des positionnements des uns et des autres. Le gouvernement algérien, comme ceux d’un certain nombre de pays, mise beaucoup sur la diplomatie pour sortir l’or noir de sa torpeur. Mais l’étude, citée plus haut, explique que seule une véritable reprise économique est à même de sauver le pétrole. Or, à voir l’état des grandes économies de la planète, très peu d’analystes misent sur un pareil scénario. Il est clair qu’une pareille perspective est de nature à créer un début de panique au niveau des sphères dirigeantes de nombreux pays.

Pour l’Algérie, cette vision pessimiste de l’évolution des cours est plutôt vue comme un motif de redresser la barre de l’économie nationale et accélérer le processus de diversification. Pour ce faire, le pays a des atouts que d’autres n’ont pas. Totalement désendetté, avec en prime d’importantes réserves, le pays a déjà évité le «traumatisme» financier qui a déjà déstructuré des systèmes économiques dans d’autres pays producteurs de pétrole. Mais cette assurance n’est que relative en réalité. La raison tient de la trop grande importance qu’a le pétrole dans la structure des recettes nationales. Aussi, s’attend-on à une loi des Finances 2017, plus restrictive que la précédente. Il y aura donc un ou quelques tours de vis et les travailleurs sentiront certainement le coup.

Dans tout cela, il faut peut-être comprendre une bonne fois pour toute, que dans le combat émancipateur de l’économie nationale, il y a quelques réflexes que tout Algérien doit acquérir. Le responsable politique, l’opérateur économique et le simple citoyen doivent absolument intégrer dans leur schéma de pensée que les richesses d’une société sont prioritairement le produit de leur travail et non pas leur sous-sol ou encore les exemptions fiscales. Bref, plus de cinquante quatre ans après l’indépendance, les Algériens doivent mener une révolution sur eux-mêmes.

Par Smaïl Daoudi