<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>La DGD met en place des mesures de facilitations pour les importations</span>

Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus «Covid 19» et en appui à l’ensemble des procédures de simplification en vigueur, la Direction Générale des Douanes algériennes a annoncé des mesures de facilitations.

«La Direction Générale des Douanes algériennes porte à la connaissance des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane et de tous les professionnels du secteur, de l’entrée en vigueur de mesures exceptionnelles visant à faciliter et accélérer les opérations d’importation des marchandises et de leur enlèvement dès leur arrivée, sous réserve de s’engager à finaliser les formalités douanières ultérieurement.», a indiqué un communiqué de la DGD.

Selon le même document, ces mesures exceptionnelles concernent notamment» les produits de santé, les équipements médicaux et tous les produits directement liés à la politique nationale de lutte contre la propagation du virus «Covid 19», ainsi que les produits alimentaires de première nécessité et de large consommation et ce, pour répondre aux besoins des citoyens.

L’Administration des douanes, indique-t-on, informe également que l’ensemble de ses agents et de ses services sont mobilisés, de jour comme de nuit, à travers les différentes frontières, à l’effet d’accompagner les opérateurs économiques et en vue d’assurer une étroite coordination avec les différents services concernés, pour la réussite de ces mesures exceptionnelles.

A souligner que l’Algérie avait déjà fait des commandes en matière de masques, bavettes, équipements médicaux, blé et autres produits nécessaires pour face à ce virus. Cela est lancé pour mettre en place un stock nécessaire pour répondre aux besoins du marché national. Dans ce sens, le président de la République avait donné une instruction d’arrêter les opérations d’exploitation de plusieurs produits.

Ainsi, la DGD avait rendu public la semaine passée la liste des sous positions des produits interdits à l’exportation et ce, jusqu’à la fin de la crise du Covid-19. Cette liste des sous postions des produits suspendus temporairement à l’exportation, établie conformément à l’instruction N°111/PM du 22.03. 2020, contient au total 1219 produits et sous -produits de toutes catégories. Il s’agit entre autres, de la semoule, de la farine, de la viande, d’œufs, de légumes, de sucre, de l’huile, de café, de riz, de concentré de tomate, de médicaments…

