<span style='text-decoration: underline;'>Afin de tester leurs rendements</span>:<br><span style='color:red;'>La DGPC regroupe les DRPI de 16 Wilayas</span>

Suite à la secousse tellurique enregistrée le 24 janvier dans la wilaya de Jijel, la Direction Générale de la Protection civile a décidé la mise en alerte de 16 détachements de renfort et de première intervention (DRPI).

Ainsi, dans le but de préparer ses effectifs à faire face aux situations d’urgence et de catastrophe, la DCPC a décidé d’organiser deux exercices au niveau des wilayas de Bouira et Batna, du 25 au 28 janvier 2020, visant à tester les capacités de réponse de ses détachements de renfort et aux premières interventions lors de la survenue d’événement dommageable majeur, indique un communiqué de la DGPC.

«Cette manœuvre a pour objectif de maintenir en permanence l’état de pré-alerte des détachements, de tester leur réactivité et de mettre leurs effectifs à l’épreuve du terrain, en matière d’organisation (campement, autonomie alimentaire, logistique et adaptation aux nouvelles techniques opérationnelles, acquises lors des cycles de formations spécialisées)», précise le document. Par ailleurs, ce regroupement vise à tester le degré d’intégration des moyens de renforts dans le dispositif de secours du pays sinistré, leur interopérabilité ainsi que l’efficience de cet apport dans la prise en charge de la catastrophe.

L’encadrement technique de ce regroupement sera assuré par des équipes de formateurs de Protection civile spécialisés dans la gestion des grandes catastrophes.

A rappeler que les détachements de renfort et de première intervention (DRPI) dotés de matériels et d’équipements logistiques consistants sont des détachements autonomes composés de 80 éléments tout grade confondu, comprend plusieurs spécialités sauvetage déblaiement, sauvetage en milieu périlleux, brigade cynotechnique, les plongeurs, cellule d’intervention chimiques, radiologique et biologique. A noter également que le regroupement en question concerne les wilayas de Batna, Constantine, Oum el Bouaghi, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Bejaia, Skikda, Mila, Bouira, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Médéa et Djelfa.

Noreddine Oumessaoud