<span style='text-decoration: underline;'>Match MCA-USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>La DGSN dément le décès d’un policier</span>

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a démenti samedi le décès d’un policier, blessé lors du match entre le MC Alger et le USM Bel Abbès, selon un communiqué de cette institution. «La Direction générale de la sûreté nationale dément la rumeur circulant à travers les réseaux sociaux, sur le décès d’un policier, blessé à l’issue du match MC Alger û USM Bel Abbes, au stade du 05 juillet», a précisé la même source. Le policier en question a subi une intervention chirurgicale au niveau de la tête, à l’Hôpital Central de la Sûreté nationale, et son état de santé «évolue positivement», a ajouté la même source. Dix-huit (18) policiers et 22 supporters ont été blessés suite à des violences survenues à la fin de la rencontre qui a opposé, mardi soir au stade du 5 juillet à Alger, le MCA à l’USMBA (0-1) pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 de football, avait indiqué mercredi, la DGSN.