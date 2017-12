<span style='text-decoration: underline;'>Plan de sécurisation des fêtes de fin d’année</span>:<br><span style='color:red;'>La DGSN mobilise 60.000 policiers</span>

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a annoncé hier, lors d’une conférence de presse tenue à l’Ecole supérieure de police «Ali-Tounsi» de Châteauneuf sur les hauteurs d’Alger, la mobilisation de 60 000 policiers pour sécuriser les fêtes de fin d’année.

Les policiers mobilisés, seront principalement chargés de la sécurité des installations diplomatiques, des ressortissants étrangers fêtant le nouvel an en Algérie et des différentes festivités organisées à l’occasion du Réveillon.

Ces chiffres avancés par le commissaire divisionnaire Abdelmadjid Saâdi, sous-directeur au maintien de l’ordre à la DGSN, qui intervenait durant la conférence, a affirmé que «tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés par la DGSN afin d’assurer le bon déroulement de ces festivités», soulignant que «des hélicoptères de l’Unité aérienne de la Sûreté Nationale et de la télésurveillance qui permet la gestion du trafic routier». Il ajoutera que «des patrouilles mobiles seront déployées dans des points sensibles et des secteurs «réputés» fiefs de la délinquance». Il a indiqué aussi, que «des policiers sont également postés devant les installations diplomatiques».

Le dispositif est national, mais des mesures particulières seront prises en supplément dans plusieurs grandes villes algériennes. Il ne sera levé qu’au lendemain du réveillon du 31 décembre et au premier jour de la nouvelle année 2018.

De son côté, la direction de la police des frontières a pris une série de dispositions au niveau des ports et aéroports du pays ainsi que des postes de transit terrestres où un nombre considérable de voyageurs est enregistré pour visiter ou quitter l’Algérie, spécialement en direction de la Tunisie.

En effet, le sous-directeur de la police des frontières M. Si Salem Youcef, parlera de la sécurisation des frontières. En outre, 36 aéroports, 11 ports et 20 postes frontaliers feront également partie du plan de sécurité pour le Réveillon. «Plus de 12.000 tuniques bleues seront mobilisées aux frontières dont 1.600 policiers pour sécuriser l’aéroport Houari Boumediene d’Alger et 1.000 au niveau des frontières algéro-tunisiennes», a-t-il indiqué.

Toujours dans le même esprit, les guichets relevant de la police des frontières, ont été renforcés pour réduire la durée du transit et on a ouvert des bureaux d’accueil, de renseignements, d’orientation et d’aides aux voyageurs, notamment, en matière de démarches officielles et enfin, pour sécuriser les postes frontaliers et renforcer les opérations de sensibilisation destinées au citoyen, on a associé les représentants de la société civile.

Plus de 210.000 opérations coups de poing en 11 mois

Pour sa part, le commissaire divisionnaire Chaâbane Soualhi, chef du service de recherche et analyses criminelles à la DGSN, donnera le bilan de la criminalité des 11 mois de l’année en cours. En effet, au cours de cette période, la police a opéré 218.509 opérations coups de poing dans 266.241 différents quartiers». Celles-ci se sont soldées par l’arrestation de 70.808 individus dont 1553 mineurs ayant commis divers délits dont possession et trafic de stupéfiants et psychotropes et possession d’armes blanches utilisées dans le vol et racket des

citoyens. Le nombre d’arrestations liées au trafic de drogues s’élève à 23.488 personnes. Par ailleurs, 1.222.847 véhicules ont été contrôlés. Parmi ces véhicules, 1756 étaient recherchés.

Alger: Samir Hamiche