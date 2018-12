<span style='text-decoration: underline;'>Déclaration universelle des droits de l’Homme </span>:<br><span style='color:red;'>La DGSN s’implique dans la formation de ses éléments</span>

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a organisé hier à l’école de Ali Tounsi, un atelier de formation au profit de plusieurs de ses officiers sur la «consécration de la méthodologie basée sur les droits de l’Homme ».

Prenant la parole lors de cet événement organisé à la veille du 70 éme anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’inspecteur général de la sûreté nationale, le contrôleur Hachichi Mohamed Tahar, a mis l’accent sur l’importance de cet atelier qui constitue une plateforme pour la consolidation du respect des droits de l’Homme à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre des différents programmes et au respect des normes internationales dans le domaine des droits de l’Homme. Ainsi, il a rappelé les acquis de l’Algérie dans le domaine des droits de l’Homme, soulignant que la DGSN était soucieuse de coopérer avec tous les secteurs pour la préservation de ces acquis.

La DGSN a procédé, souligne l’officier de la Police, à consolider le principe des droits de l’homme en tant que mécanisme, à travers lequel, la sage et clairvoyante direction vise à préserver la dignité du citoyen. À noter que la DGSN avait adopté plusieurs politiques et mesures liées aux droits de l’homme, traduites essentiellement par l’action policière administrative et sur terrain, à l’instar de «la police de proximité», «la création de bureaux d’écoute», «l’organisation de journées d’information et de sensibilisation périodiques au niveau central et local» outre «la réponse aux requêtes et les enquêtes sur les dépassements de certains membres de la police», ainsi que «la mise en place de mécanismes techniques et d’une technologie intelligente au niveau des centres de la Sûreté nationale» contribuant à offrir de meilleures prestations aux citoyens et prendre en charge tous les droits et garanties aux individus placés en garde à vue.

Pour sa part, la présidente du Conseil national des droits de l’homme, Benzerrouki Lakhdar Fafa, a rappelé les efforts de l’État algérien pour développer et renforcer les principes des droits de l’homme et des personnes en garde à vue.

« D’ailleurs, a-t-elle souligné, l’Algérie est le seul pays au niveau de l’Afrique et de l’Europe où le Conseil national des droits de l’homme compte sept présidents de commissions élues et consacrées totalement à exercer convenablement leurs missions dans le domaine de protection des droits de l’homme ». Pour elle, la DGSN a fait des progrès importants dans le domaine des droits de l’homme, tout en rappelant que la création de ce bureau et l’élaboration d’un code de la déontologie policière qui consacre un chapitre au respect des Droits de l’Homme, est un grand pas pour garantir la protection des Droits de l’Homme, que ce soit dans le milieu carcéral ou ailleurs. Cependant elle a tenu à préconiser l’élargissement des prérogatives de ce bureau, soit par l’installation d’annexes affiliées à ce bureau, dans chaque Sûreté, à travers le pays, ou désigner un délégué qui sera chargé de recevoir et de traiter les plaintes à travers toutes les wilayas du pays.

Alger: Noreddine Oumessaoud