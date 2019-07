<span style='text-decoration: underline;'>Récupération des fonds détournés vers l’étranger </span>:<br><span style='color:red;'>La difficile équation</span>

L’Algérie pourra-t-elle récupérer l’argent détourné vers l’étranger depuis au moins deux décennies? Cette question revient sans cesse depuis le début du mouvement populaire. Quant à l’aboutissement de cette démarche, beaucoup de spécialistes et d’économistes affichent leur scepticisme.

Cet avis est partagé par l’économiste Kamel Rezzigue, lors de son passage hier sur la Radio Algérie Multimédia (RAM), de la Radio nationale. « Il est très difficile, voire pratiquement impossible de pister et de rapatrier les capitaux en fuite à l’étranger», a-t-il déclaré sur le même canal.

Pour appuyer ses dires, il a ajouté que «les détenteurs de l’argent détourné utilisent des prête-noms pour ne laisser aucune visibilité autour de cet argent cumulé durant des années de vols, de dilapidation et de détournement via des surfacturations ou de par des sociétés écrans dont la destinée finale est les paradis fiscaux ou vers des pays pour le moins complices dont l’économie est florissante grâce à cet argent qu’abritent les banques de ces mêmes Etats tacitement complices».

M. Rezzigue a appelé, par la suite, les autorités à utiliser «les voies et moyens légaux pour dénicher ces fortunes qui ont fait saigner la trésorerie nationale, causant des crises à dommages collatéraux tant au niveau de la finance que pour la société et pour l’investissement».

Estimant que les procédures qui seront engagées pour récupérer les fonds prendront du temps, M. Rezzigue déclare qu’il est possible la récupération de l’argent enfoui dans des affaires internes telles que des entreprises du foncier agricole ou sous forme d’actions dans des partenariats à des fins de blanchiment d’argent.

Dans ce cadre, l’économiste a qualifié cette mission de très difficile pour les autorités. «Le gouvernement aura à mener une vraie guerre juridique et diplomatique pour savoir combien et où se trouve cet argent, rappelant au passage le parcours de combattant dans l’affaire Khalifa qui a duré 7 ans sans pour autant aboutir à ramener un sou des 12 milliards de dollars expatriés», a-t-il déclaré. Interrogé sur un point qui n’est pas des moindres dans ce dossier, à savoir, la disposition des autres pays à aider l’Algérie à récupérer ses fonds, l’invité de RAM a affirmé que « c’est quasiment impossible de compter sur ces Etats dont le système bancaire et par ricochet leurs économies reposent essentiellement sur cet argent frappé du cachet secret». Il a ainsi argué que, dans le passé, plusieurs pays n’ont pas reçu de l’aide dans cette mission. « Est-ce que l’Irak, la Tunisie ou la Syrie ont récupéré l’argent détourné ? Il y a des Etats dont l’économie est basée sur cet argent sale et mal acquis justement ne vont pas nous rendre l’argent détourné pour nos beaux yeux», a-t-il affirmé.

Il a appelé à adopter «une solution algérienne » qu’il résume par l’empêchement des voleurs à jouir de ces fortunes durant toute leur vie.

Evoquant enfin le lien existant entre l’économie et la crise politique que vit l’Algérie, M. Rezzigue dresse un tableau peu reluisant de la situation économique du pays. «Le prochain gouvernement légitime héritera d’un cadeau empoisonné de l’équipe Bedoui », a-t-il déclaré. Pour faire face à une situation économique difficile, l’économiste a appelé à «accélérer le processus politique pour les plus brefs délais car la raison économique prime plus sur le politique dont un gouvernement légitime est un impératif pressant».

Samir Hamiche