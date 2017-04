<span style='text-decoration: underline;'>Libye, Syrie et Yémen</span>:<br><span style='color:red;'>La diplomatie algérienne aux avant-postes</span>

Le respect et l’admiration des peuples syrien et libyen en direction de l’Algérie n’est pas une exception. Même le Yémen qui souffre d’une guerre fratricide conduite par une coalition de pays arabes, est sensible à la position algérienne qui a refusé de suivre la meute qui bombarde quotidiennement ce pays et fait des milliers de morts.

Alger: Smaïl Daoudi

La politique étrangère de l’Algérie semble déranger pas mal de lobbies de part le monde. En tout cas, la position d’Alger sur le dossier libyen gène des centres d’intérêts, au point où une campagne a été lancée pour parasiter son discours et donner l’impression que l’option d’une partition de la Libye est bien reçue par l’Algérie. Ainsi, des informations faisant état d’une demande algérienne concernant des éclaircissements sur le projet de partition de la Libye a bel et bien circulé dans certaines officines politiques. L’Algérie par la voie de son ministère des Affaires étrangères, dément formellement avoir introduit pareille demande. L’Aps rapporte, ainsi, de source diplomatique algérienne, que «les prétendues informations relatives à une demande algérienne d’éclaircissements au sujet du projet de partition de la Libye, relayées par la presse, sont dénuées de tout fondement». Insistant sur l’inexistence d’une quelconque démarche en ce sens, il a été précisé qu’à «aucun moment, il n’a été question d’une demande algérienne d’informations comme cela a été rapporté par la presse, dont certains titres se livrent à des extrapolations tendancieuses, allant même jusqu’à parler de demande algérienne formulée au Département d’Etat américain par l’entremise de canaux diplomatiques». Cette explication a le mérite de la clarté et remet à leur place les milieux hostiles à la stabilité du Maghreb qui nourrissent le dessein d’y provoquer le chaos.

Cette tentative d’intox est prise très au sérieux par l’Algérie, puisque la source citée par l’Aps persiste et signe: «A aucun moment, des informations de cette nature n’ont été sollicitées par la partie algérienne. De la même manière, la partie américaine n’a pas évoqué pareil projet de partition de la Libye». L’insistance de la diplomatie à déjouer la tentative de désinformation est mue par «la constance de la position algérienne sur la crise libyenne en faveur de la solution politique consensuelle, basée sur un dialogue inclusif et la réconciliation nationale, loin de toute ingérence extérieure, qui reste l’unique alternative pour préserver l’unité et l’intégrité territoriale de la Libye, sa souveraineté nationale et la cohésion de son peuple», soutient-on aux Affaires étrangères. Cela dit, il était tout à fait opportun pour la source diplomatique de rappeler que «l’Algérie, étant à équidistance, jouit de la confiance de toutes les parties libyennes».

Il faut voir dans cette réaction énergique de l’Algérie, le souci de maintenir une position claire et limpide sur l’ensemble des conflits qui secoue la nation arabe. Sur ce douloureux sujet, le président de la République a su conduire une action diplomatique singulière qui a fini par donner raison à l’Algérie sur toute la ligne. Mieux que cela, la diplomatie algérienne jouit d’un profond respect de la part de tous les belligérants dans tous les conflits, à l’exception des factions terroristes qu’elle combat ouvertement.

Cette position a été réaffirmée par le président Bouteflika qui a adressé un message de félicitations à son homologue syrien, Bachar Al-Assad, à l’occasion du 71e anniversaire de l’indépendance de son pays. Pour symbolique qu’il puisse être qualifié, l’acte du président est courageux, en ces temps de «diabolisation» du régime syrien. «Il me plaît, à l’occasion de la célébration par la République arabe syrienne du 71e anniversaire de son indépendance, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder santé et bonheur et de réaliser les aspirations de votre cher peuple à la reconstruction dans le cadre de la concorde et de l’entente nationales». Au delà des mots, il faut lier, dans ce message, la rectitude de la diplomatie algérienne qui ne craint personne et ne fait les affaires d’aucune puissance, fut-elle, agressive et menaçante. Le propos du chef de l’Etat est sans nuance: «Je saisis cette occasion pour vous faire part de notre satisfaction du niveau des relations unissant nos deux pays frères et vous dire que nous suivons avec intérêt les développements de la crise que traverse votre cher pays». Comprendre qui voudra. En tout cas, dans leur immense majorité, les Algériens approuvent leur président et se joignent à lui pour former le vœu de «voir les rounds de dialogue syrien aboutir au règlement de la crise et au rétablissement de la paix et de la stabilité auxquelles aspire le peuple syrien frère».

Le respect et l’admiration du peuple syrien en direction de l’Algérie n’est pas une exception. Même le Yémen qui souffre d’une guerre fratricide conduite par une coalition de pays arabes, est sensible à la position algérienne qui a refusé de suivre la meute qui bombarde quotidiennement ce pays et fait des milliers de morts. A ce propos, l’ambassadeur du Yémen à Alger Mohamed Aloui El Yazidi, a salué, hier, le souci de l’Algérie d’aider son pays à surmonter la situation difficile qu’il traverse, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Le diplomate yéménite qui a été reçu par le président du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah, a évoqué «la situation qui prévaut au Yémen et les efforts consentis pour le rétablissement de la stabilité et salué le souci de l’Algérie d’aider son pays à surmonter cette situation difficile», précise le communiqué. Le président du Conseil de la Nation, a exprimé la volonté de l’Algérie de travailler sérieusement pour que «cesse l’effusion de sang au Yémen et que ce pays frère puisse préserver son unité».

En fait, dans l’ensemble des conflits en terre arabe, l’Algérie demeure l’ultime recours de paix, en raison de la fore de sa diplomatie.