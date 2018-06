La fin de la semaine dernière a vu la diplomatie algérienne se déployer pour peser dans la résolution de conflits qui menacent depuis de longs moments déjà la stabilité de toute la région. Ainsi, et presque simultanément, Alger était fortement présente à Paris et à Bamako à travers son Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères.

Il faut dire que l’accord d’Alger pour la paix au Mali reste le seul cadre valable pour aplanir les différends entre les différentes parties maliennes et ce, pour éviter le retour à cette situation d’affrontement qui a eu pour conséquence directe la main mise des groupes armés terroristes qui ont pu imposer leur présence sur une grande partie du pays et menaçaient même la capitale Bamako et le pouvoir politique central. Cet accord d’Alger a permis d’aplanir une grande partie des différends et surtout sauver l’intégrité territoriale du Mali. Des résultats qui n’ont pu être obtenus que grâce à l’obstination de la diplomatie algérienne, car, il faut reconnaître que l’accord a connu quelques fissures et quelques remises en cause qui ont obligé Alger à peser de tout son poids auprès des différentes parties en conflit pour laisser l’accord en vie et surtout éviter tout retour en arrière. Un retour qui couterait cher à ce pays encore sous la menace terroriste. Un effort de l’Algérie qui a été d’ailleurs salué par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guiterres, qui a rendu un hommage appuyé à notre pays, lui reconnaissant son rôle central dans la conviction des parties maliennes à s’unir autour de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali et ce, grâce à ce qu’il a qualifié d’importants efforts d’Alger.

Et presqu’au même moment, se déroulait à Paris, une rencontre tout aussi importante qui concernait la Libye et qui tendait elle aussi à mener ce pays vers la paix et la réconciliation. Une rencontre préparée par la France, mais cette fois avec moins de cavalier seul et moins d’arrogance, car manifestement, le président français qui avait apparemment mal jugé les contours de ce conflit compliqué, n’a pas voulu refaire la même erreur qui a été la sienne la dernière fois en pensant qu’une poignée de main entre Haftar et El Seradj suffisait à enterrer la hache de guerre. Cette fois le poids des pays voisins et en premier celui de l’Algérie, a été pris en compte et sérieusement et ainsi les délégations ne se sont pas limitées aux seuls deux Haftar et El Seradj mais ont vu la participation de beaucoup plus de parties influentes en Libye, car, et comme l’a toujours soutenu l’Algérie, le salut de ce pays voisin ne peut venir que d’un dialogue inclusif qui ne doit laisser aucun acteur de côté. Une vision qui semble–t-il, a été prise en compte dans cette rencontre de Paris et qui a constitué la ligne à suivre pour avancer sérieusement vers une solution qui éviterait à la Lybie, mais aussi à toute la région de sombrer totalement dans le chaos.

Par Abdelmadjid Blidi