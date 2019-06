<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les intoxications alimentaires </span>:<br><span style='color:red;'>La Direction de commerce en campagne de sensibilisation</span>

La Direction Régionale du Commerce d’Oran vient de lancer une opération de sensibilisation à l’encontre de tous les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs, les informant qu’une campagne nationale de sensibilisation, de vulgarisation et d’information est effective en cette saison des grandes chaleurs.

Cette campagne couvre toute la durée de la saison estivale. Elle s’articulera autour de différentes thématiques liées à la prévention des intoxications alimentaires, la lutte contre le gaspillage des aliments, la diminution de la consommation du sucre, du sel et des matières grasses.

Ces journées seront marquées par différentes activités à l’instar de l’organisation de séminaires, d’expositions, de journées portes ouvertes ainsi que l’animation d’émissions de sensibilisation à travers les chaines radiophoniques locales et télévisées.

Le coup d’envoi de cette caravane a été donné à partir des sièges des Directions de Wilaya du Commerce relevant de la région d’Oran à savoir Oran, Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel Abbés et Ain Témouchent. Cette action vise à sensibiliser le citoyen sur le risque que peuvent présenter les produits non conformes et dépourvus d’hygiène.

Sur un autre plan, le Ministère du Commerce lance une enquête d’opinion relative aux ventes réglementées (ventes en solde, ventes promotionnelles, ventes au déballage, ventes en liquidation de stocks et ventes en magasins d’usines), destinée aux agents économiques et aux consommateurs.