<span style='text-decoration: underline;'>L’utilisation du site électronique avant le 31 décembre 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>La Direction des transports de la wilaya lance un appel aux transporteurs</span>

La Drection des transports de la wilaya d’Oran a lancé un appel aux intervenants du secteur,leur déclarant qu’ils sont dans l’obligation d’utiliser le site électronique lancé en juin dernier par le Ministère des travaux publics et des transports avant le 31 décembre 2018. Ce site permettra aux intervenants de déposer,dans les plus brefs délais, leurs dossiers et cela sans se déplacer au niveau des bureaux de la direction.

Sont concernés par cette opération, les transporteurs de voyageurs, de marchandises, les auto-écoles et les centres du contrôle technique des véhicules. La personne désirant bénéficier d’un service en relation avec le secteur du transport et des travaux publics, doit créer son propre compte et déposer sa demande. La demande passe par deux étapes, la première consiste en l’introduction des coordonnées personnelles du bénéficiaire qu’il soit citoyen ou opérateur sur le site « https://portail.mtpt.gov.dz » avant l’envoi de l’objet de la requête.

La deuxième étape concerne la vérification des informations fournies et la remise d’un accusé de réception au bénéficiaire. Notons que ce site électronique a été lancé en juin dernier. Il offre plus de 60 services publics aux citoyens et aux opérateurs économiques activant dans le secteur du transport terrestre, maritime et des travaux publics Ce portail électronique permettra de prendre connaissance du statut du service recherché, la composition du dossier, le dépôt d’une demande pour bénéficier d’un service public via internet, l’actualisation du dossier en remettant les documents ou les informations qui manquent et le suivi du dossier via internet.

Parmi les bénéficiaires de ce site, les opérateurs du transport des voyageurs, les conducteurs des taxis service, les opérateurs du transport des marchandises ainsi que les centres de formation dans le domaine du transport terrestre, les auto-écoles, les entreprises de réalisation, les bureaux d’études dans le domaine des travaux, les compagnies de transport maritime, les guides maritimes, les auxiliaires du transport maritime, les opérateurs qui ont bénéficié de la concession de l’exploitation des services du transport maritime des marchandises et les sociétés de transport aérien (les employeurs de l’aviation civile, les centres de formation et les centres de maintenance dans le domaine de l’aviation civile). Concernant les travaux publics, ce portail permettra de décerner un certificat de qualification et de classification des professionnelles et celui d’agrément des bureaux d’études ainsi que d’octroyer des autorisations de voirie et de remettre le document de délimitation de distance.