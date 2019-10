<span style='text-decoration: underline;'>Sanctions à l’encontre de l’USMA</span>:<br><span style='color:red;'>La direction introduit un recours auprès des instances compétentes</span>

La direction de l’USM Alger (Ligue 1 de football), a décidé d’introduire un recours auprès des instances compétentes suite aux sanctions infligées par la commission de discipline de la ligue de football professionnel (LFP), indique lundi un communiqué du club algérois.

«Suite aux sanctions infligées par la commission de discipline de la ligue de football professionnel à l’encontre de notre club, la direction de l’USMA, informe qu’elle a décidé d’introduire un recours auprès des instances compétentes.», souligne la même source.

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé lundi sa décision d’octroyer la victoire (3-0) au MC Alger face à l’USM Alger, par forfait pour le derby de la capitale qui devait se jouer samedi dans le cadre de la mise à jour de la 4e journée du championnat de Ligue 1.

Le club de Soustara a été sanctionné en outre d’une défalcation de trois points plus une amende d’un million de dinars, ajoute la même source sur son site officiel, précisant que le champion d’Algérie sortant sera privé de sa quote-part des droits TV relative au derby qui n’a pas eu lieu. «La direction de l’USMA continuera de défendre les intérêts et les droits du club et exige que les lois et réglementations soient respectées.»,

ajoute le communiqué des Rouge et noir. Pour rappel, la direction de l’USMA a saisi la LFP pour le report de cette rencontre. Le club a justifié sa demande de report par le fait que ce derby soit programmé en pleine date FIFA, se basant dans sa requête sur l’article 29 des règlements généraux de la compétition de la Ligue 1, saison 2019-2020.