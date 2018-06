La diversification face à la rente

Il faut absolument éviter de crier victoire, en voyant les cours de l’or noir se maintenir à un niveau satisfaisant, malgré les menaces proférées par le président américain, à l’endroit de l’OPEP. Il faut dire, que grâce ou à cause, c’est selon, l’entêtement de Donald Trump à considérer que l’Iran est toujours «infréquentable», en raison de son programme nucléaire, les raisons de voir le marché pétrolier sous tension ne manqueront pas. C’est dire, que plus la crise américano-iranienne dure dans le temps, plus les bourses de New York et de Londres seront épisodiquement prises de panique, plus les cours du brut iront en augmentant, et compenseront quelque peu les pertes enregistrées les quatre dernières années.

Cette «bonne nouvelle» est en réalité, l’arbre qui cache la forêt de l’incapacité algérienne, à diversifier effectivement son économie. Il est vrai, que des exportations de ciment, de produits agricoles et même des composants de filatures, sont enregistrés, mais cela reste «dramatiquement» faible, et ne peut en aucun cas être assez visible, pour donner aux Algériens les raisons d’y croire vraiment. Ajouter à ce faible sillon, dans une mer d’importations, l’annonce d’un redressement des cours du brut, peut donner des idées aux rentiers, de vouloir, encore une fois, céder à la tentation, de tout miser sur les seuls revenus du pétrole.

Mais quelle serait donc la solution pour mettre effectivement les patrons au travail, en leur faisant comprendre que leur mission n’est pas de se servir dans les réserves de change, mais de créer de la plu value en devises fortes ? Ce n’est certainement pas, dans le déversement de tout notre pétrole dans la Méditerranée. Mais ce qui est certain, c’est l’urgence de trouver un vrai remède à notre dépendance à l’énergie fossile. Le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir, pour en finir avec l’économie rentière, au lieu de miser, encore une fois sur la hausse des revenus pétroliers, pour boucler la loi de Finances complémentaire.

Il est en effet urgent, de se débarrasser de ce reflexe car, la vérité c’est que l’après-pétrole, n’est plus une vue de l’esprit. Ça arrivera, et plus vite qu’on le pense. En tout cas, plus rapidement, que la baisse des réserves prouvées de la Sonatrach qui, en plus de faire tourner le budget de la République, s’en va importer l’un des combustibles les plus polluants au monde et le propose à un prix subventionné aux Algériens. La diversification de l’économie, pourrait commencer par quelques décisions fortes…

Par Smaïl Daoudi