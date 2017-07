Mais de quoi parlent les Algériens présentement ? Même pas de football. D’ailleurs, à l’exception des fans, très peu de gens connaissent la date du prochain match de l’équipe nationale. C’est sans doute important, mais pour les joueurs seulement. Il reste la canicule comme sujet de discussion en attendant l’incontournable thème de la flambée des prix à la prochaine rentrée sociale. Le Hadj sera également à l’ordre du jour. Comme chaque année, les Algériens iront en masse accomplir le 5ème pilier de l’Islam aux Lieux Saints et ceux qui restent dans le pays, évoqueront ce genre de voyage avec un profond respect.

On aura compris donc que les questions de chômage, de migrants et de dépressions économiques, n’ont pas trop leur place en cette moitié de mois de juillet. En fait, et c’est très compréhensible. La société n’est guère branchée sur des sujets en rapport avec la politique.

La question qui se pose est de savoir si toutes ces campagnes pro-émigration et anti-Ouyahia sur Facebook, auront droit de cité dans les discussions des Algériens dans leur vraie vie. On va dire oui et non, les promoteurs de cette campagne savaient sans doute que les Algériens se ficheraient comme de leur première chaussette de ce genre de campagne en plein été. Mais, ils ont du se dire qu’avec ces histoires d’Ong qui frappent systématiquement à la porte de l’Algérie au moindre écart, il y aurait une chance de se faire entendre. Et bien, les Algériens n’ont pas vu ça comme ça. Ils n’ont même pas accordé quelques minutes d’attention aux messages sur Facebook.

Cela étant dit, posons-nous donc une simple question: A qui est adressé le message des agitateurs virtuels ? Certainement pas à ceux qui se préparent pour accomplir leur devoir religieux, ni aux Smicards qui comptent déjà leurs sous pour voir comment faire pour passer le cap dépensier de l’été. Ni aux «aoûtiens» qui préparent activement leurs vacances, en prenant le soin de laisser le prix du mouton de côté pour l’Aid El Adha. Serait-ce peut-être qu’ils voulaient nous gâcher notre saison estivale parce qu’ils estiment que leurs vies sont quelque part gâchées. Genre: je joue ou je gâche tout ? Allez savoir.

Par Smaïl Daoudi