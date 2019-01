On apprend tous les jours sur les pratiques de certains «démocrates» occidentaux. Les petites combines franco-anglo-américaines dans tout le Moyen Orient et ces derniers jours au Venezuela, prouvent si besoin, que la civilisation occidentale n’est pas simplement de beaux principes, avec lesquels on endort les petits peuples. «La démocratie» vit aussi de petits trafics, enfin lorsqu’on qualifie les stabilisations de pays entiers de petits trafics.

Les grands de ce monde qui se targuent de la légitimité des urnes, se font élire et réélire. Ils donnent des leçons de démocratie à qui veut en prendre et même aux plus récalcitrants. Ils distribuent les bons et les mauvais points à pleins de dirigeants tiers-mondistes. Ils dénoncent ceux qui n’ont pas voulu «entendre la voix de la raison et celle de leurs peuples». Ils félicitent ceux qui ont réussi le tour de passe-passe de se faire élire et réélire, comme eux, en bons démocrates qui se respectent.

Il en est parmi ces «grands personnages» qui se recyclent, après une pleine carrière politique à traficoter avec des dictateurs, en ambassadeurs de l’Onu pour plaider des causes nobles. On les voit sur tous les terrains, le cœur sur la main, à plaider en faveur du peuple palestinien, la voix des plus faibles de la planète… enfin tout un discours qui, en réalité est creux et sans conséquences.

Parce qu’ils ont fait deux mandats. Leur passion pour le pouvoir est aussi féroce que celui d’un dictateur. Ils le domestiquent et l’orientent sur des institutions onusiennes. Et sous le couvert d’activités diplomatiques, ils continuent leur travail de sape. Ils font tout pour garantir la suprématie de ce qu’ils pensent être leur civilisation qui, soit dit en passant, leur permet beaucoup de passe-droits qu’elle interdit aux autres. Ils sont mêlés à pas mal d’actions «criminelles» à l’échelle de la planète. Certaines remontent à la surface et leur coûtent une petite traversée du désert. Mais avant, les commissions et la rétro-commission auront fait le bonheur des directeurs de campagnes électorales, ou tout simplement les petits dictateurs qui leur déroulent le tapis rouge. Ledit dictateur est vite balancé à la poubelle lorsqu’il ne sert plus à rien. Les exemples sont très nombreux à travers le monde et toute l’humanité le sait. C’est comme cela que fonctionne le côté cour de la civilisation occidentale.

En fait, il n’y a plus de secret. L’opinion internationale sait parfaitement comment se fabriquent les présidents, les dictateurs, les élus, les envoyées spéciaux du SG de l’Onu, les ambassadeurs de bonne volonté…etc. Une petite question s’impose, cependant: Où trouve-t-on des démocrates ? Il faut peut-être voir du côté de Damas, Téhéran, Moscou, Caracas ou Pékin.

Par Nabil.G