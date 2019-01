<span style='text-decoration: underline;'>Importations des CKD sur les 11 mois de 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>La facture en forte hausse</span>

La tendance haussière des importations de CKD persistera certainement les prochaines années, en raison de l’entrée en activité de plusieurs usines d’assemblage de nombreuses marques d’automobile. De même que la facture des pièces de rechange baissera, à cause de l’intégration nationale qui est déjà une réalité pour l’usine Renault qui passera en 2020 au SKD.

Comme attendue par l’ensemble des observateurs du marché national de l’automobile, la facture d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage des véhicules de tourisme a explosé sur les 11 mois de l’année 2018 en comparaison avec l’année précédente. Les réserves de changes ont été sollicitées à hauteur de 2,482 milliards de dollars, contre 1,441 milliard de dollars sur la même période de 2017. Le Centre National des Transmissions et du Système d’Information des Douanes (Cntsid) qui a rendu public, hier, les derniers chiffres des importations de Kits d’assemblage de véhicules, constate dans son rapport que la hausse de la facture est de l’ordre de 72,3%.

Cette direction du marché n’est pas une surprise pour ceux qui suivent l’évolution du marché et constatent, de fait, une montée en production de l’ensemble des usines d’assemblage, en sus de l’ouverture de nouvelles unités qui viendront certainement grever les réserves de changes en devise du pays. Il reste que cet état de fait est vu comme un passage obligé par les professionnels, comme par le gouvernement qui a accordé d’importants avantages aux entreprises d’assemblage avec l’obligation de parvenir à 40 % d’intégration nationale sur 5 ans.

Pour les mêmes raisons, les véhicules de Transport de Personnes et de Marchandises ont connu le même phénomène avec des factures d’importation de CKD qui a augmenté de 413,17 millions de dollars aux 11 premiers mois de 2017 à 526,64 millions de dollars pour la même période de 2018.

Ajouté à ces chiffres, ceux des importations d’autres types de véhicules classés dans les biens d’équipement, la facture globale grimpe «à plus de 3 milliards de dollars sur les 11 premiers mois contre 1,85 milliards de dollars à la même période de 2017, en hausse de 1,16 milliard de dollars (+63%)», rapporte le document du Cntsid.

A contrario de la facture d’importation de CKD, celle des pièces de rechange et des pneumatiques ont baissé à des proportions non négligeables. Ainsi, pour ce qui concerne les pièces détachées pour les véhicules d’occasion, la facture a baissé «à 335,4 millions de dollars contre 366,18 millions de dollars, soit une baisse de près de 30,8 millions de dollars (-8,41%)», lit-on dans le rapport. Pour les pneus, il a été déboursé «133,28 millions de dollars sur les onze premiers mois de 2018 contre 190,22 millions de dollars à la même période de l’année dernière, en baisse de près de 57 millions usd (-30%)».

La tendance haussière des importations de CKD persistera certainement les prochaines années, en raison de l’entrée en activité de plusieurs usines d’assemblage de nombreuses marques d’automobile. De même que la facture des pièces de rechange baissera à cause de l’intégration nationale qui est déjà une réalité pour l’usine Renault qui passera en 2020 au SKD. D’autres opérateurs lui emboiteront le pas, ce qui prédit un équilibrage, à plus ou moins moyen terme.

Les mêmes observateurs prédisent un début d’inversion de la tendance import-export dans la filière automobile, vers 2025. Le ministre de l’Industrie et des Mines a déclaré en décembre dernier qu’il fallait compter une dizaine d’années pour commencer à voir poindre une industrie automobile en Algérie.

Alger: Smaïl Daoudi