<span style='text-decoration: underline;'>Importation de véhicules de tourisme sur les 5 premiers mois 2017</span>:<br><span style='color:red;'>La facture en hausse de plus de 5%</span>

L’acquisition d’un parc de véhicules de la part d’entreprises et d’institutions nationales n’est pas concernée par le contingentement des importations de véhicules. Cela pourrait expliquer cette hausse inattendue compte tenu de la tension qui caractérise le marché automobile national.

Pour la première fois depuis 2015, les importations de véhicules sont en hausse. Le Centre national des de l’informatique et des statistiques (CINS) de la Douane, a annoncé dans son dernier rapport, une augmentation de la facture d’importation des véhicules de tourisme de 5%. Elle «s’est établie à 530,8 millions de dollars durant les cinq premiers mois de l’année 2017, contre 504,02 millions de dollars sur la même période de l’année 2016, soit une hausse de 5,31%» rapporte le CNIS dans un document rendu public hier. Cette augmentation qui n’était pas attendue eut égard aux grandes restrictions que connaît le marché de l’automobile en Algérie, peut s’expliquer par une hausse des importations de véhicules légers qui échappe à la logique des licences d’importation. En effet, l’acquisition d’un parc de véhicules de la part d’entreprises et d’institutions nationales n’est pas concernée par le contingentement des importations de véhicules. Cela pourrait expliquer également l’instruction adressée aux instances publiques de réduire la voilure en matière d’acquisition de voiture. Cette hausse ne peut s’expliquer autrement, lorsqu’on sait que le gouvernement Sellal avait suspendu les autorisations d’importation de véhicules par des personnes physiques directement de l’étranger. De véritables filières commerciales s’étaient, en effet, mis en place dans le sud de la France avec la seule mission d’occuper le marché des véhicules légers en Algérie.

Cela, pour les véhicules légers, concernant les importations de véhicules de transport de personnes et de marchandises, classés dans le groupe des Biens d’équipement, la facture a reculé «en se chiffrant à 196,4 millions de dollars contre 263,45 millions de dollars, en recul de 25,45% entre les deux périodes de comparaison» lit-on dans le rapport du CNIS. Cette baisse s’explique par le double effet de l’installation d’usines d’assemblage de ce type de véhicules en Algérie et les licences d’importation qui ont également concerné les camions et bus de transports public.

La baisse a aussi été le cas pour les parties et accessoires des véhicules automobiles, considérés dans la nomenclature de la Douane comme Biens de consommation non alimentaires. Sur ce poste d’importation que l’Etat entend remplacer par la production nationale, «la facture d’importation a atteint 164,1 millions de dollars contre 171,53 millions de dollars, en baisse de 4,33%», note le document du CNIS. Même en baisse, le créneau semble porteur en raison de chiffres tout de même conséquent.

L’autre important composant de véhicule qui a récemment attiré l’attention d’un investisseur privé, à savoir les pneumatiques, la facture d’importation connaît là aussi une baisse remarquable de l’ordre de 20%. En effet, il a été importé pour «un montant de 144,6 millions de dollars contre 181 millions de dollars», rapporte le CNIS dans son rapport.

Il y a lieu de rappeler que pour l’année 2016, le pays a importé pour 98.374 véhicules dans le cadre des licences d’importation. Sur toute l’année, la facture s’est montée à près de 1,3 milliard de dollars pour les véhicules de tourisme. Cette facture était de 2,04 milliards de dollars en 2015, soit une baisse de 36,61%.

Alger: Smaïl Daoudi