<span style='text-decoration: underline;'>FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL</span>:<br><span style='color:red;'>La FAF décerne 9 médailles de l’ordre du mérite, dont 2 à titre posthume</span>

Neuf (9) médailles de l’ordre du mérite ont été décernées lundi à Alger par la Fédération algérienne de football (FAF) à d’anciennes gloires du football national, dont deux à titre posthume, aux regrettés Mourad Abdelouahab et Kacem Limam.

La médaille de l’ancien entraîneur du CR Belouizdad et de l’USM Alger, Mourad Abdelouahab a été récupérée par son fils lors d’une cérémonie prévue spécialement à cet effet, en marge de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la FAF à Sidi-Moussa, au moment où celle de l’ancien président du MC Oran, Kacem Limam, a été remise à un dirigeant du club. Les sept autres médailles de l’ordre du mérite ont été décernées à d’anciens joueurs internationaux, entraîneurs, arbitres, présidents de clubs et de Ligues, ainsi qu’à un doyen de la presse sportive, Ahmed Achour. Ces lauréats sont : l’ancien entraîneur de la sélection algérienne et de la JS Kabylie Mehieddine Khalef, l’ancien défenseur international de l’ES Sétif, Hakim Serar et l’ancien arbitre international, Mohamed Benouza. Autres lauréats de cette médaille de l’ordre du mérite, l’ancien président du CA Bordj Bou Arréridj, Mohamed Tahar Remache, et ses homologues de la Ligue de football de Batna et de la Commission centrale d’arbitrage, respectivement Mohamed Belagha et Mohamed Mimoun. Belagha est resté fameux dans les annales du football algérien pour avoir dirigé la Ligue de Batna pendant sept mandats consécutifs.