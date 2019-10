<span style='text-decoration: underline;'>CHAN 2020</span>:<br><span style='color:red;'>La FAF officialise le limogeage du DEN Ludovic Batelli</span>

La Fédération algérienne de football (FAF) a officialisé jeudi le limogeage du Directeur des équipes nationales (DEN), le Français Ludovic Batelli, «après évaluation de son bilan».

«Après une évaluation du bilan de Batelli Ludovic, Directeur des équipes nationales (DEN), et ce à l’issue de l’élimination de la sélection des joueurs locaux du CHAN-2020 et qui fait suite également à celle de la sélection des U23 pour la CAN- 2019, la Fédération algérienne de football (FAF) annonce qu’elle met fin à sa collaboration avec le technicien français», a écrit l’instance dans un communiqué sur son site officiel. L’information du limogeage de Batelli circulait depuis mardi, mais la FAF a attendu jusqu’à la réunion de son bureau fédéral, jeudi, pour la communiquer officiellement. Batelli avait échoué dans ses deux missions, la première celle de qualifier la sélection algérienne des moins de 23 ans à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019 prévue fin octobre en Egypte après la défaite face au Ghana (1-0) à Sétif. A l’aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1). Le technicien français a également raté la qualification à la phase finale du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux CHAN-2020 prévue au Cameroun après la lourde défaite essuyée samedi dernier à Berkane face au tenant du titre, le Maroc, sur le score de 3-0. Au match aller disputé à Blida, les deux sélections s’étaient séparées sur un score vierge (0-0).